Чи можуть затриматися поставки ППО Україні: експерт назвав важливий нюанс

Експерт наголосив, що Україна отримуватиме озброєння, можливо, з певною затримкою.

Чи можуть затриматися поставки ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Після атаки дронів РФ на Польщу поставки ППО Україні не зупиняться

Ця ситуація може служити аргументом для тимчасового коригування поставок

Затримка абсолютно не потрібна ні європейцям, ні американцям

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап припустив, чи можуть затриматися поставки ППО в Україну після атаки російських дронів на Польщу.

За його словами, поставки і контракти - це одне, а рішення про збільшення або зменшення обсягів - зовсім інше. На його думку, ці речі не пов'язані.

"Ця ситуація може служити аргументом для тимчасового пригальмовування або коригування поставок, як було у випадку з APKWS, для яких не дозволили лазерні навідники і відправили їх на Близький Схід. Можлива схожа ситуація, але сподіваюся, що цього не відбудеться", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зауважив, що затримка абсолютно не потрібна ні європейцям, ні американцям, які зараз стоять на межі, коли можуть виглядати країною, що сприяє російській агресії.

"Фактично так і виходить, коли США не забезпечують нас необхідною кількістю ракет для знищення цілей. Тому я не думаю, що ці питання якось пов'язані і будуть впливати на ситуацію. Озброєння ми почнемо отримувати в нормальних кількостях - можливо, з певною затримкою, але воно буде", - підсумував Криволап.

Дивіться відео інтервʼю Костянтина Криволапа Главреду про дії допомогу країн НАТО у збитті повітряних цілей над Україною:

Якою була мета Росії під час атаки на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник говорив, що виходячи з тієї кількості дронів, які РФ запустила в Польщу, це – не випадковість.

За його словами, сенс таких дій — поставити під сумнів позицію НАТО і втягнути союзників у дискусію: чи слід це вже розглядати як акт агресії, чи ще ні.

"Росія намагається внести розкол усередині Альянсу", - наголосив він.

Військова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 вересня адміністрація Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками по НАТО. Військова допомога Україні від США буде відправлена вже найближчим часом.

4 серпня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні. За його словами, Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль говорив, що Україна буде мати засоби впливу, які дозволять захищатися від агресії Росії, зокрема за рахунок можливості "впливу на територію РФ".

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

