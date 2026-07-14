В Україні може з'явитись новий сигнал повітряної тривоги - що він означає

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про новий формат оповіщення під час атак керованими авіабомбами.

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Атаки КАБів по Запоріжжю - чому міняють систему тривоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Новий сигнал тривоги діятиме саме під час ударів КАБами

Ворог тестує дрони зі штучним інтелектом

Посилено оборону Вільнянська від FPV-дронів

У Запорізькій області можуть запровадити окремий сигнал повітряної тривоги, який діятиме саме під час ударів керованими авіабомбами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Один з найбільших викликів, який наразі в нас є, це безпосередньо КАБи, якими ворог щодня, по декілька атак, цілить безпосередньо по обласному центру. Наразі закінчуємо перемовини з нашими військовими, з нашими спецслужбами для того, щоб під час атаки кабів давати спеціальний сигнал повітряних тривог", - заявив Федоров. відео дня

Причина нововведення - тривалість звичайних тривог, через яку люди перестають адекватно реагувати на небезпеку.

"Розумію, що коли 20 годин повітряних тривог лунає в Запоріжжі, то складно орієнтуватися, реагувати, тому що всі ходять на роботу, їздять в громадському транспорті. Тому саме під час атаки КАБами ми зараз вдосконалюємо і будемо давати спецсигнали, про це повідомимо трохи пізніше", - зазначив він.

КАБ / Інфографіка: Главред

Масована атака дронами: цифри тижня

Паралельно Федоров підбив підсумки боротьби з ворожими безпілотниками за останній тиждень. Основною метою атак, за його словами, залишається обласний центр, куди спрямовують значну частину дронів саме з розрахунку на паніку серед цивільного населення.

"275 ворожих дронів знищили наші військові за останній тиждень. 70% з них – це FPV-дрони, які летіли безпосередньо на обласний центр для того, щоб атакувати заправочні станції, цивільну забудову", - повідомив очільник ОВА.

Дрони зі штучним інтелектом та оборона ВільнянськаОкремою проблемою для військових стає поява нових типів озброєння, які ворог застосовує проти регіону. Щодня командування регіону координує дії з військовими та фінансує потреби оборони за рахунок обласного фонду.

"Один з найбільших викликів, який на сьогоднішній день є, це застосування ворогом нових дронів з використанням штучного інтелекту", - підкреслив Федоров.

Він додав, що цього тижня додатково посилили систему оборони Вільнянська, де противник намагався атакувати FPV-дронами та іншими типами безпілотників.

Що відомо про нові російські КАБи - коментар радника міністра оборони

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомляв в інтерв'ю Главреду, що Росія налагодила серійне виробництво керованих авіаційних бомб великої дальності, здатних уражати цілі на відстані до 200 км.

За його словами, існують два основні типи таких боєприпасів. Перший - це добре відомий КАБ-500, який є звичайною авіабомбою з модулем планування та корекції і після скидання може пролетіти приблизно 40–50 км.

Другий тип являє собою спеціально створений плануючий боєприпас із реактивним двигуном, який за конструкцією більше нагадує ракету. Його корпус має діаметр близько 30 см, що забезпечує уніфікацію та потенційну можливість запуску не лише з літаків, а й із реактивних систем залпового вогню "Торнадо".

Експерт пояснив, що завдяки реактивному двигуну такий боєприпас розвиває більшу швидкість і після скидання здатний долати значно більші відстані. Максимальна дальність залежить від висоти та швидкості польоту літака-носія: за стандартних умов вона становить близько 100 км, а за оптимальних може сягати 200 км.

За попередніми оцінками, бойова частина такого боєприпасу, ймовірно, базується на заряді від ФАБ-250 і містить близько 100 кг вибухової речовини.

"Неприємний факт у тому, що ми такі типи зброї кількох типів знали й раніше - їх фіксували на фронтах упродовж останніх років, але це, скоріше, було приватне використання. Ми знали про БПЛА "Бандероль", які випускав завод "Кронштадт", про плануючий боєприпас УМБП Д-30. Той боєприпас, який ми бачимо зараз, більш небезпечний тим, що росіяни почали його випускати серійно", - зазначив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розкрив деталі масованих атак на обласний центр. В ОВА зазначили, що наслідком нічних атак стали понівечені будинки, є поранені. Внаслідок ударів пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і поранено 13 осіб, серед яких 15-річний підліток.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповідав деталі влучання по транспортній інфраструктурі. Внаслідок атак спалахнули автобуси, пошкоджено чотири приватні будинки і щонайменше троє людей госпіталізовано.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про зміну структури ворожих ударних пакетів по українських містах. У звіті зазначили, що реактивні дрони використовують частіше і це впливає на характер атак. За оцінками, від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів складаються з дронів типу "Шахед" з реактивними двигунами.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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