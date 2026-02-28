Рус
РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорах

Олексій Тесля
28 лютого 2026, 20:37
Значний прогрес на переговорах досягнуто у військовій підгрупі — вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною.
Буданов, Україна, Росія
Кирило Буданов висловився з приводу можливого компромісу з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне із заяв Буданова:

  • Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США
  • Складною залишається ситуація навколо майбутнього українських територій

Глава Офісу президента Кирило Буданов прокоментував хід переговорів про припинення вогню в Україні.

Як підкреслив він під час телевізійного інтерв'ю, Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

"Що стосується гарантій безпеки. На минулих переговорах російська сторона, наприклад, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують Сполучені Штати Америки, вони їх приймуть і нікуди з цим не дінуться, як то кажуть. Ті, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України. Це наші гарантії. А їм доведеться їх поважати. І те, що виходить, як то кажуть, зі Сполучених Штатів, тут можна їх любити, не любити, але не поважати не вдасться. І вони це прямо сказали. Тому в питаннях гарантій безпеки я теж бачу певний прогрес", — заявив глава ОП.

Крім того, за його словами, найзначніший прогрес на переговорах досягнуто у військовій підгрупі — вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною.

За його словами, у Києва ще залишилося "кілька аргументів" для тиску на РФ. "Це означатиме подальший розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нашої держави", — додав керівник ОП.

РФ дала згоду: важлива заява Буданова про компроміс на переговорах
/ Інфографіка: Главред

Головна перешкода переговорів

Складною залишається ситуація навколо майбутнього українських територій. За словами Буданова, позиції Києва і Москви в цьому питанні абсолютно полярні, що робить переговори вкрай напруженими.

Керівник ОП пояснив, що сторони активно шукають точки дотику, але остаточного бачення поки немає.

"Ми шукаємо компроміс. Ми його ще до кінця не знайшли. Сподіваюся, що знайдемо", - зазначив він, додавши, що часу на дипломатичні маневри залишається все менше.

Буданов зробив заяву з приводу фіналу цих переговорів. За його словами, Україна і Росія стоять перед безальтернативним історичним вибором.

"Зараз, зрештою, доведеться констатувати: або ми знайшли рішення і ми всі завершуємо абсолютно цю війну, або ми все ж беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного. Що ми робимо досить якісно і професійно", — резюмував він.

Дивіться відео — заява Кирила Буданова:

скріншот
/ Скріншот

Перспективи швидкого закінчення війни залишаються невизначеними

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович раніше заявляв, що очікувати швидкого припинення вогню або досягнення перемир'я зараз не варто. За його оцінкою, між сторонами зберігаються принципові суперечності, через що переговори можуть бути тривалими.

Експерт висловив обережну надію, що процес врегулювання не затягнеться на весь 2026 рік, однак зазначив: у найближчій перспективі помітних зрушень чекати складно. Крім того, він вважає, що Сполучені Штати поки не готові посилювати тиск на Росію більш жорсткими заходами.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося, про що домовилися Україна з РФ і яка роль США. Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві. Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Кирило Буданов Переговори про припинення вогню
