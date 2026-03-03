'Зібрав всіх, з ким контактувала РФ': Зеленський розкрив роль Буданова в переговорах

Президент заявив, що призначення Буданова перекреслило плани Москви.

https://glavred.net/ukraine/sobral-vseh-s-kem-kontaktirovala-rf-zelenskiy-raskryl-rol-budanova-v-peregovorah-10745687.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив, чому Буданов тепер в ОП / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

В ОП зібрали всіх, хто контактував із Росією

Мета призначення Буданова керівником ОП - унеможливити паралельні канали зв'язку

Усі переговорники працюють на політичному й військовому напрямах

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента та його залучення до переговорного процесу має на меті посилення позиції України та ліквідацію паралельних каналів зв'язку, якими намагається маніпулювати РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Я посилював переговорну групу, хотів, щоб росіяни і США не працювали різними каналами щодо закінчення війни. Тому в Офісі президента я зібрав всіх людей, з якими вони (російяни - ред.) контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда", - пояснив глава держави. відео дня

Зеленський зауважив, що переговорна група працює комплексно - як на політичному, так і на військовому треках. За його словами, про ефективність її роботи можна буде говорити згодом.

"Я вважаю, що, по-перше, неадекватно бути незадоволеним командою, яка тільки почала працювати. Тому все залежить від результату переговорної групи, куди входить Кирило Олексійович (Буданов - ред.). Ви знаєте, який результат потрібен для держави. І я розраховую на Рустема Умєрова, на Кирила Буданова, на Давида Арахамію, на представників розвідок, дуже розраховую також на Андрія Гнатова, Сергія Кислицю", - підкреслив він.

Президент також зазначив, що не побачив конкретної реакції Росії на призначення очільника ГУР керівником Офісу президента.

"Я знаю, все одно вони (росіяни - ред.) завжди хочуть мати паралельні канали, але ми не дамо їм такої можливості розділяти і команди, і тим самим розділяти українське суспільство", - наголосив Зеленський.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Чи може війна закінчитися найближчим часом - думка експерта

Війна в Україні навряд чи завершиться скоро, вважає військовий експерт Іван Ступак. За його словами, попри оптимістичні заяви влади, реальна ситуація на дипломатичному та військово-політичному рівнях залишається складною.

Експерт зазначив, що формулювання "на початку кінця" не дає розуміння термінів завершення війни й може бути лише метафорою. Він також додав, що переговори з Росією за посередництва США тривають, однак поки не принесли відчутних результатів.

Переговори про завершення війни - останні новини

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив 28 лютого, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. За його словами, найбільший прогрес під час переговорів досягнуто у військовій підгрупі, зокрема щодо контролю демілітаризованої зони.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес між Україною, Росією та США фактично зайшов у глухий кут. Тристороння зустріч, запланована на 5-6 березня в Абу-Дабі, може бути перенесена до Женеви.

Як повідомляв Главред, у Кремлі заявили, що місце й терміни нових переговорів РФ, США та України поки невідомі, а Абу-Дабі навряд чи стане майданчиком для зустрічі. Дмитро Пєсков запевнив, що ситуація на Близькому Сході не вплинула на процес, тоді як Сергій Лавров повторив вимоги Москви щодо окупованих територій

Читайте також:

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред