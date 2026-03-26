Масований удар по Ленінградській області РФ - в Генштабі розкрили наслідки

Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що може вплинути на забезпечення паливом військ РФ, вказали в Генштабі.

https://glavred.net/war/massirovannyy-udar-po-leningradskoy-oblasti-rf-v-genshtabe-raskryli-posledstviya-10752134.html Посилання скопійоване

Удари по Росії - в Генштабі відзвітували про наслідки атаки 26 березня

Про що йдеться у матеріалі:

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ в Ленінградській області

Він входить до трійки найбільших заводів в РФ

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України здійснили удар по Кірішському нафтопереробному заводу в місті Кіріші Ленінградської області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За попередніми даними, на території підприємства спалахнула пожежа — загорілися установки первинної переробки нафти та два резервуари. Наразі уточнюються наслідки удару та обсяги завданих збитків.

відео дня

"Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора", - йдеться у матеріалі.

У Генштабі підкреслили, що цей завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема паливо, яке використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 25 березня Сили оборони України завдали удару по кораблю російських військ у Ленінградській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Після атак безпілотників Росія тимчасово призупинила перевалку нафти та нафтопродуктів у портах Балтійського моря. Йдеться про ключові експортні вузли, де було зупинено відвантаження сировини; в одному з портів після удару спалахнула пожежа.

Крім того, 21 березня українські військові здійснили серію точкових ударів по важливих об’єктах противника. Зокрема, було уражено пункт управління підрозділу в окупованому Маріуполі, ремонтну базу російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також командно-спостережний пункт у Донецькій області.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред