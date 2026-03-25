Сили оборони вразили російський бойовий криголам на Балтиці

За попередньою інформацією, під ударом опинився патрульний криголам "Пурга" проекту 23550.

ЗСУ вразили унікальний бойовий криголам для ФСБ

Подібні судна здатні виконувати завдання як криголама, так і військового корабля

В ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України вразили корабель російськихокупантів у Ленінградській області. Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області в ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів", - йдеться в заяві. відео дня

Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проекту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

Судна цього типу вважаються багатофункціональними: вони здатні виконувати як завдання криголама, так і бойового корабля, що робить їх важливим елементом в арктичній та прибережній інфраструктурі РФ.

У Генштабі наголосили, що українські сили продовжуватимуть завдавати ударів по ключових об'єктах противника, як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині Росії, до припинення збройної агресії.

Тим часом місцеві жителі повідомляли про наслідки нічної атаки. У районі підприємства виникла пожежа. За попередніми даними, загорілося одне з суден. Також у Виборзі, неподалік від бази ФСБ, було зафіксовано загоряння будівлі.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ — думка експерта

Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Зазначимо, що Росія тимчасово зупинила перевалку нафти та нафтопродуктів через порти в Балтійському морі після атаки безпілотників. Йдеться про ключові експортні хаби — "Приморськ" та "Усть-Луга", де було призупинено відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів.

Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

