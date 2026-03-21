Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ЗСУ "підсмажили" важливі об'єкти в РФ: Генштаб розкрив деталі

Ангеліна Підвисоцька
21 березня 2026, 15:39
Сили оборони України вразили один із найстаріших нафтопереробних підприємств РФ.
взрывы в РФ
Сили оборони вдарили по об'єктах РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • В РФ прогриміли потужні вибухи
  • Сили оборони уразили НПЗ у Саратові

Сили оборони України майстерно вдарили по важливих об'єктах РФ. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 21 березня був атакований пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" в окупованому Маріуполі. Також наші захисники уразили ремонтний підрозділ російської армії у Хліборобному на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім того був знищений командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у Парасковіївці в Донецькій області.

відео дня

"Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються. Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Удар по нафтопереробному заводу у Саратові

Українські захисники у ніч на 21 березня також вдарили по нафтопереробному заводу у Саратові. Воно є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

"За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Інші новини:

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
15:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти