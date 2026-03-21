ЗСУ "підсмажили" важливі об'єкти в РФ: Генштаб розкрив деталі

Що відомо:
- В РФ прогриміли потужні вибухи
- Сили оборони уразили НПЗ у Саратові
Сили оборони України майстерно вдарили по важливих об'єктах РФ. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
У ніч на 21 березня був атакований пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" в окупованому Маріуполі. Також наші захисники уразили ремонтний підрозділ російської армії у Хліборобному на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім того був знищений командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у Парасковіївці в Донецькій області.
"Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються. Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Удар по нафтопереробному заводу у Саратові
Українські захисники у ніч на 21 березня також вдарили по нафтопереробному заводу у Саратові. Воно є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.
"За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000", - йдеться у повідомленні.
Вибухи в РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.
15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.
В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.
В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.
Генеральний штаб Збройних сил України
Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред