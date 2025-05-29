Керував бомбардуваннями Маріуполя: в Росії підірвали Заура Гурцієва

Окупант був ветераном так званої "СВО".

https://glavred.net/world/rukovodil-bombardirovkami-mariupolya-v-rossii-vzorvali-zaura-gurcieva-10668749.html Посилання скопійоване

Гурцієва підірвали / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, времягероев.рф/news

Коротко:

У Ставрополі підірвали Заура Гурцієва

Він брав участь у війні проти України

Зокрема, Гурцієв керував повітряною частиною ударів по Маріуполю

У ніч на 29 травня у російському Ставрополі внаслідок вибуху гранати було ліквідовано заступника мера міста Заура Гурцієва. Він воював проти України та мав низку заслуг перед російським керівництвом. Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали.

Зокрема, за даними губернатора Ставропольського краю, Гурцієва та ще одну особу, ім'я якої не називають, підірвали гранатою на вулиці Чехова у Ставрополі.

відео дня

Варто підкреслити, що окупант був ветераном так званої "СВО" та учасником програми "Час героїв". Крім того, на сайті ініціативи російського диктатора "Время героев" вказано, що Гурцієв керував повітряною частиною ударів по Маріуполю. Він нібито "впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дозволило в рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема, вразити базу постачання Азова".

Наразі на місці події працюють правоохоронні органи та спецслужби, тривають слідчі дії. Губернатор заявив, що смерть Гурцієва розглядають як теракт. В країні-агресорі, як завжди, вважають, що інцидент може мати "український слід".

Гурцієва підірвали - відео:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 квітня в Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок якого було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

29 березня на Курщині українські військові ліквідували майора Росгвардії, уродженця Північної Осетії Марата Тібілова із позивним "Таліб". Російський окупант до Курської області воював проти українців у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред