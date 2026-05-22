Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка

Аналітики додають, що Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль.

Кремль тисне на Білорусь

Ключові тези:

Ядерні навчання показали залежність Мінська від РФ

Білорусь змінила неядерний статус під тиском Кремля

У 2027 році РФ і РБ готують нові навчання

Країна-агресор Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, що підтверджує наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міністерство оборони Росії повідомляло, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення та переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи "Іскандер-М".

Аналітики додають, що навчання також включали запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Ярс" з державного випробувального космодрому Плесецьк, гіперзвукової ракети "Циркон" з Баренцевого моря, МБР "Синьова" з підводного атомного стратегічного підводного човна, крилатих ракет з літака Ту-95МС, гіперзвукової ракети "Кинжал" з літака МіГ-31І та ракети "Іскандер-М" з полігону Капустін Яр.

Водночас диктатор Путін заявив, що Росія та Білорусь планують провести дворічні навчання "Щит Союзу" у 2027 році, які можуть вперше включати ядерний компонент.

"Навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють, якою мірою Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль. У Конституції Білорусі раніше зазначалося, що Білорусь є неядерною державою, але РБ внесла зміни до своєї Конституції 2022 року, відмовившись від нейтралітету та неядерного статусу країни, ймовірно, під тиском Кремля та впливом на прийняття рішень Білоруссю. Навчання відображають погіршення суверенітету Білорусі", - наголошують в ISW.

Ракета "Ярс" / Інфографіка: Главред

Чи може Лукашенко вступити у війну проти України

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що Путін може чинити тиск на Лукашенка і змусити його до участі у війні, однак чи станеться це - наразі невідомо.

"Глибоко переконаний, що Лукашенко уникатиме втягування у війну. Йому це не цікаво. Трамп тільки-но почав витягувати Лукашенка з запиленої смердючої санкційної комори, де той провів уже понад 10 років. І поки що для Лукашенка є "світло в кінці тунелю", тому вступ у війну для нього вкрай невигідний", - вважає він.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попередив про можливе розширення лінії фронту через загрозу з боку Білорусі, адже російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко говорив, що проведення ядерних навчань є демонстрацією того, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін фактично вважає Білорусь підконтрольною територією, попри спроби Олександра Лукашенка проводити багатовекторну зовнішню політику.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

