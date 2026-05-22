Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка

Марія Николишин
22 травня 2026, 08:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Аналітики додають, що Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль.
Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка
Кремль тисне на Білорусь / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

  • Ядерні навчання показали залежність Мінська від РФ
  • Білорусь змінила неядерний статус під тиском Кремля
  • У 2027 році РФ і РБ готують нові навчання

Країна-агресор Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, що підтверджує наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міністерство оборони Росії повідомляло, що російські війська доправили ядерні боєприпаси до Білорусі, а білоруські війська відпрацьовували отримання, оснащення та переміщення спеціалізованих боєприпасів і пускових установок для балістичної ракетної системи "Іскандер-М".

відео дня

Аналітики додають, що навчання також включали запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Ярс" з державного випробувального космодрому Плесецьк, гіперзвукової ракети "Циркон" з Баренцевого моря, МБР "Синьова" з підводного атомного стратегічного підводного човна, крилатих ракет з літака Ту-95МС, гіперзвукової ракети "Кинжал" з літака МіГ-31І та ракети "Іскандер-М" з полігону Капустін Яр.

Водночас диктатор Путін заявив, що Росія та Білорусь планують провести дворічні навчання "Щит Союзу" у 2027 році, які можуть вперше включати ядерний компонент.

"Навчання з російською ядерною зброєю, розгорнутою на території Білорусі, підкреслюють, якою мірою Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль. У Конституції Білорусі раніше зазначалося, що Білорусь є неядерною державою, але РБ внесла зміни до своєї Конституції 2022 року, відмовившись від нейтралітету та неядерного статусу країни, ймовірно, під тиском Кремля та впливом на прийняття рішень Білоруссю. Навчання відображають погіршення суверенітету Білорусі", - наголошують в ISW.

Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка
Ракета "Ярс" / Інфографіка: Главред

Чи може Лукашенко вступити у війну проти України

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що Путін може чинити тиск на Лукашенка і змусити його до участі у війні, однак чи станеться це - наразі невідомо.

"Глибоко переконаний, що Лукашенко уникатиме втягування у війну. Йому це не цікаво. Трамп тільки-но почав витягувати Лукашенка з запиленої смердючої санкційної комори, де той провів уже понад 10 років. І поки що для Лукашенка є "світло в кінці тунелю", тому вступ у війну для нього вкрай невигідний", - вважає він.

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попередив про можливе розширення лінії фронту через загрозу з боку Білорусі, адже російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко говорив, що проведення ядерних навчань є демонстрацією того, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін фактично вважає Білорусь підконтрольною територією, попри спроби Олександра Лукашенка проводити багатовекторну зовнішню політику.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Білорусь військові навчання Олександр Лукашенко війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка

Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка

08:28Світ
У РФ пролунали десятки вибухів: окупанти терміново перекривали трасу на Москву

У РФ пролунали десятки вибухів: окупанти терміново перекривали трасу на Москву

07:47Війна
Три умови для миру та нова загроза: Сибіга заявив про переломний момент у війні

Три умови для миру та нова загроза: Сибіга заявив про переломний момент у війні

07:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

Останні новини

08:28

Суверенітет Білорусі похитнувся: в ISW сказали, як Путін тисне на Лукашенка

07:47

У РФ пролунали десятки вибухів: окупанти терміново перекривали трасу на Москву

07:29

"Театр старіючих упирів": Невзоров - про ядерні навчання Путіна та ЛукашенкаПогляд

07:02

Три умови для миру та нова загроза: Сибіга заявив про переломний момент у війні

05:50

Трьох знаків зодіаку чекає новий етап у житті: хто вийде на п’єдестал

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
05:11

Орхідея віддячить пишним цвітінням: 5 секретних кроків, які оживлять орхідею

04:40

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

04:12

Сплячий гігант оживає: тривожні сигнали з вулкану, який мовчав 700 тисяч років

03:35

Батьки впораються без колисання: як вкласти дитину спати після пробудження

Реклама
03:01

Подорожі та нові знайомства — які три знаки зодіаку стануть щасливими влітку

02:32

Чому Кремль намагається приховати удари по Москві - названо неочевидну причинуВідео

01:14

Розвідка дізналася плани РФ: гучна заява Зеленського про наступ ворога

00:04

Три системні провали РФ через війну в Україні: у Bild розкрили програш Кремля

00:00

Лукашенко побачив "світло в кінці тунелю": експрацівник СБУ висловився про БілорусьВідео

21 травня, четвер
23:15

Катастрофа в розетці: які електроприлади не можна підключати до подовжувачівВідео

23:06

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священникаВідео

22:21

Режим Лукашенка розсиплеться: ексспівробітник СБУ розкрив несподіваний сценарійВідео

22:03

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

21:30

Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягодаВідео

21:22

Кому історично належав Донбас: несподіваний висновок історикаВідео

Реклама
21:12

Різке зростання цін на квитки у транспорті: у Києві підрахували вартість проїзду

21:02

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

20:33

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:15

Чорна цвіль зникне миттєво: розкрито секрет одного простого засобуВідео

20:06

Секрет садівника короля Чарльза: яке просте добриво змусить квіти цвісти

20:03

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

19:43

Вже не в липні: коли Івана Купала у 2026 році

19:37

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд УкраїниФото

19:26

Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війнуВідео

19:25

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

19:16

Майже зникло у 90-х - яке відоме жіноче ім'я знову стало модним в Україні

19:10

Візит Путіна до Китаю провалився: Невзлін розповів, що показали переговори з СіПогляд

19:01

Які українські прізвища мають клеймо вигнанця: вони збереглися й донині

18:58

Чому кіт торкається лапою обличчя людини: справжня причина здивує багатьохВідео

18:47

"Мати" чи "матір": мовознавиця пояснила, у чому різницяВідео

18:47

Українка здивувалася, чому в Німеччині не можна ночувати на власній дачіВідео

18:46

"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафтуВідео

18:41

Свириденко блокує звільнення Болоховця всупереч позиції Зеленського, – Маландій

18:23

Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

18:22

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

Реклама
18:11

Чи треба пасинкувати кавуни та дині: правила догляду за баштаном

18:01

Чому цибуля масово гниє: один народний спосіб може врятувати грядкуВідео

17:56

Мільярдери можуть знати про кінець світу раніше за інших і готуються до цього

17:44

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44

Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

17:33

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

17:28

Пельмені вийдуть надзвичайно соковитими і смачними: що додати у фарш

17:27

Удар по Україні радіоактивними "Шахедами": Ігнат оцінив загрозу

17:24

Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

17:16

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти