Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Марія Николишин
11 квітня 2026, 10:51
Вимоги РФ для завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

  • Лавров вимагає безпекові гарантії для Росії
  • Без них, нібито, врегулювати війну не вдасться
  • Він також підняв тему становища національних меншин в Україні

У Кремлі почали зухвало вимагати безпекові гарантії для Росії, без яких, нібито, врегулювати війну не вдасться. Відповідні заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передають росЗМІ.

Зокрема, він звернув увагу, що Європейський Союз, намагаючись долучитися до переговорів, вимагає гарантій безпеки для України як ключового елемента мирного врегулювання.

відео дня

Лавров додав, що питання гарантій для Росії при цьому не порушується, що, на його думку, унеможливлює завершення конфлікту.

"Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", - сказав дипломат.

Крім того, глава російського МЗС підняв тему становища національних меншин в Україні, назвавши її однією з важливих у контексті переговорів.

Так, Лавров згадав угорську громаду та зазначив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Чи є перспективи швидкого завершення війни

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що незважаючи на спроби Росії затягувати переговорний процес, діалог про мир триває, а Україна робить усе можливе, щоб наблизити завершення війни, розв'язаної Росією.

За його словами, одним із найближчих результатів роботи переговорних команд стане черговий обмін полоненими, який планується провести до Великодня.

"На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", - зазначив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 квітня російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив перемир’я у війні проти України у зв’язку з наближенням свята Великодня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що закінчення повномасштабної війни не буде раптовим - процес розтягнеться в часі, але матиме чіткі маркери, за якими можна буде зрозуміти, що російська армія втрачає здатність продовжувати бойові дії.

Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявляв, що попри спроби наступу та агресивну риторику Кремля, Росія не має реальних шансів на військову перемогу над Україною.

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Сергій Лавров війна Росії та України гарантії безпеки
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти