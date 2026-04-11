Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров сказав, що ЄС лише вимагає гарантій безпеки для України.

Вимоги РФ для завершення війни

Головне:

Лавров вимагає безпекові гарантії для Росії

Без них, нібито, врегулювати війну не вдасться

Він також підняв тему становища національних меншин в Україні

У Кремлі почали зухвало вимагати безпекові гарантії для Росії, без яких, нібито, врегулювати війну не вдасться. Відповідні заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передають росЗМІ.

Зокрема, він звернув увагу, що Європейський Союз, намагаючись долучитися до переговорів, вимагає гарантій безпеки для України як ключового елемента мирного врегулювання.

Лавров додав, що питання гарантій для Росії при цьому не порушується, що, на його думку, унеможливлює завершення конфлікту.

"Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", - сказав дипломат.

Крім того, глава російського МЗС підняв тему становища національних меншин в Україні, назвавши її однією з важливих у контексті переговорів.

Так, Лавров згадав угорську громаду та зазначив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Чи є перспективи швидкого завершення війни Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що незважаючи на спроби Росії затягувати переговорний процес, діалог про мир триває, а Україна робить усе можливе, щоб наблизити завершення війни, розв'язаної Росією. За його словами, одним із найближчих результатів роботи переговорних команд стане черговий обмін полоненими, який планується провести до Великодня. "На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, 9 квітня російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив перемир’я у війні проти України у зв’язку з наближенням свята Великодня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що закінчення повномасштабної війни не буде раптовим - процес розтягнеться в часі, але матиме чіткі маркери, за якими можна буде зрозуміти, що російська армія втрачає здатність продовжувати бойові дії.

Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявляв, що попри спроби наступу та агресивну риторику Кремля, Росія не має реальних шансів на військову перемогу над Україною.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

