Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

Адміністрація Трампа розраховує досягти дипломатичного результату до настання холодів та голосування у США.

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Віткофф і Кушнер можуть знову поїхати до Путіна наприкінці місяця / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви наприкінці місяця

У Маямі США представлять нові ідеї Україні та Європі

Мета - часткове перемир’я щодо енергетики та зерна

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви вже наприкінці цього місяця для нового раунду переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, повідомляє Axios.

Цьому передуватиме зустріч у Маямі, яка розпочнеться в п’ятницю за участю українських та європейських делегацій. Американські переговірники мають представити партнерам "нові ідеї та пропозиції", покликані зрушити з мертвої точки ситуацію, що зайшла в глухий кут. Переговори, як очікується, триватимуть два дні.

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Ще напередодні, у четвер, Віткофф і Кушнер зустрічалися з Трампом, щоб узгодити з ним останній варіант американської пропозиції перед вильотом до Флориди.

Часткове перемир’я як перший крок

Один із ключових пунктів американського плану - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зерновим потужностям. Київ уже сигналізував про готовність до такого формату, тоді як Кремль ентузіазму не демонструє.

Серед мотивів Вашингтона - календар: у США наближаються проміжні вибори, а в Україні попереду найважчі місяці сезону, коли руйнування енергетики даються взнаки найболючіше.

"Усі вони нервують через майбутню зиму. Зима буде важкою, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою вироблення єдиної пропозиції", - сказав виданню джерело в США.

Окрім припинення вогню, у Маямі обговорюватимуть ширший пакет: гарантії безпеки для України, план післявоєнного процвітання та інші аспекти врегулювання.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому в Києві не виключають згоди Путіна

У Києві до американських ініціатив ставляться стримано, проте бачать чинники, які можуть зіграти на користь угоди. Український чиновник у розмові з Axios вказав на два з них - внутрішньополітичний цейтнот Вашингтона та економічний тиск на Росію, якій вкрай потрібно послаблення обмежень.

Наступний етап процесу після Флориди може вивести американських переговірників на прямий контакт із Кремлем.

"Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви наприкінці цього місяця для подальших переговорів із Путіним", - підсумувало Axios із посиланням на джерело.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує працювати над завершенням війни Росії проти України й очікує на її швидке завершення. Процес мирного врегулювання нібито вже наближається до завершення.

"Ми ще не завершили конфлікт між Росією та Україною. Я працюю над цим. Це те, що я вважав найпростішим для себе, але ми завершили вісім воєн, і це теж відбудеться вже найближчим часом", - заявив Трамп.

9 жовтня спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть зустріч із представниками України. Сторони планують обговорити нову комплексну пропозицію, яка стосується всіх аспектів війни та спрямована на її припинення.

Голова Офісу президента Кирило Буданов із переговорною групою вже вирушив до США.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів поки що недосяжне.

У відповідь Зеленський закликав США надати Україні доступ до Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля. За словами Рубіо, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Командир ЗСУ назвав три причини неминучого краху планів Путіна

Імперські плани Путіна приречені на провал, а вже навесні стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна. Це буде пов’язано з втратами російської армії, можливим бунтом еліт та далекобійними ударами українських сил. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

"Після зими стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна", - припустив він.

На запитання, чи отримає Україна в цей період свій шанс, офіцер відповів ствердно.

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", - підкреслив "Лука".

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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