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Сотні мільярдів євро для України: в ЄС запропонували віддати Києву гроші Центробанку Росії

9 травня 2022, 12:20

Фінанси Центробанку Афганістану вже передали афганцям - ситуація може повторитися з російськими резервами, вважає Жозеп Боррель.

Віддати гроші Центробанку РФ Україні - абсолютно логічний крок – Боррель / Reuters

На відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. В якості фінансування можна використовувати заморожені активи Центрального банку Росії. Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами у Європі. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що європейським державам слід вивчити можливість вилучення заморожених активів Центробанку Росії з метою використання їх для відновлення України після військових дій.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в УкраїнуУ якості прикладу дипломат згадав випадок Афганістану, коли заморожені у США мільярди доларів афганського Центробанку були вилучені на користь афганців в якості потенційної допомоги жертвам тероризму і гуманітарної допомоги народу.

"Я дуже за, оскільки цей крок абсолютно логічний...було б логічно розглянути аналогічні дії з резервами Росії. У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими", - сказав Жозеп Боррель.

Втім, в FT підкреслили, що країни ЄС наразі не вчиняли які-небудь дії щодо цього питання.

Дивіться відео ТСН - на саміті Великої сімки обговорили санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що для мирного завершення війни РФ проти України російські військові мають бути виведені із захоплених українських територій. Миру на умовах Москви бути не повинно. За її словами, санкції щодо Росії можуть бути скасовані тільки тоді, коли вона виведе свої війська з України.

Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії. В рамках нових обмежень Європа збирається заборонити імпорт російської нафти, відключити Ощадбанк від міжбанківської платіжної системи SWIFT, а також запустити санкції проти Аліни Кабаєвої – колишньої російської гімнастки, яка, за даними ЄС, пов'язана з Путіним.

Нові санкції проти Росії блокує Угорщина. Будапештуу якості вийнятку дозволили купувати російську нафту до 2024 року, проте держава все одно виступає проти нафтового ембарго щодо Москви. В ЄС мають намір продовжувати перемовини щодо цього питання.

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