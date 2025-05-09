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ЄС направив Україні 1 млрд євро заморожених активів РФ: на що витратять гроші

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2025, 22:32
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Міністр оборони України акцентував на тому, що це дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони.
ЕС, Умеров
ЄС направив Україні 1 млрд євро заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Що відомо:

  • ЄС виділив Україні 1 млрд євро заморожених російських активів
  • Гроші будуть спрямовані на виробництво озброєння

Європейський Союз направив Україні 1 мільярд євро з надприбутків від заморожених російських активів. Гроші будуть направлені на українську оборонну промисловість. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що відповідну угоду сьогодні, 9 травня, підписала Єврокомісія з урядами низки європейських країн. Це дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для Сил оборони України - дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів.

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"Це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток нашої промисловості. Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими. Використання російських активів для посилення України – важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Це закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної Росією війни", - йдеться у повідомленні.

Умєров нагадав, що у 2024 році ЄС оголосив про спрямування 3,3 мільярдів євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024-2025 роках.

"Частина цих коштів піде на зміцнення нашої системи протиповітряної оборони. Щиро дякую Європейському Союзу та державам-членам за довіру, лідерство і підтримку у спільній боротьбі за мир і безпеку в Європі", - йдеться у повідомленні.

Заморожені російські активи - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговорних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

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