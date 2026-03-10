Приліт не менше п'яти Storm Shadow: "вибухові" деталі удару по заводу Кремній Ел

Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел".

Ракети влучили у великий завод Скріншот / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Сили оборони України завдали ударів по брянському заводу мікроелектроніки

Зафіксовано ураження цілі та пошкодження виробничих потужностей

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив кадри ураження ракетами повітряного базування Storm Shadow заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

"В рамках системного зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел"", – йдеться в повідомленні Генштабу.

відео дня

Деталі ракетного удару ЗСУ

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Зазначається, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд".

/ Інфографіка Главреда

Що відомо про завод "Кремній Ел"

Це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мозком" і "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Дивіться відео - удар по заводу Кремній Ел:

/ Скриншот

Аналітики оцінили наслідки ударів по об'єктах в Росії

За даними експертів Institute for the Study of War, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи вплинули на систему забезпечення паливом. В результаті, за їхньою оцінкою, на внутрішньому ринку почала зростати вартість бензину.

Аналітики вважають, що виниклий дефіцит палива може збільшити витрати як для компаній, так і для звичайних споживачів. У довгостроковій перспективі це також може посилити інфляційний тиск у російській економіці.

Раніше повідомлялося про те, що під ударом важливий стратегічний об'єкт РФ. У російському місті Брянськ пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки.

Як раніше писав Главред, Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокрасновки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони також завдали серії ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на ВОТ Луганщини атакована нафтобаза "Луганська".

