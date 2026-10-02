'Дуже хотів, щоб він залишився': Семен Горов розповів про плани 15-річного сина

Син режисера продовжує здобувати освіту та розвивати свої здібності.

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Семен Горов розповів про плани свого 15-річного сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/semengorov

Коротко:

15-річний Іван навчається в одній із київських шкіл

Підліток уже пробує себе у творчості

Український режисер Семен Горов розповів, чим захоплюється його 15-річний син Іван і яке майбутнє для нього бачить. За словами знаменитого батька, підліток уже пробує себе у творчості та займається акторською майстерністю.

Зараз Іван навчається в одній із київських шкіл. Незважаючи на складну ситуацію в країні, хлопець продовжує здобувати освіту та розвивати свої здібності. Про це Горов розповів в інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту "Наодинці з Гламуром".

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Режисер зізнався, що син виявляє інтерес до творчої діяльності, однак поки що не визначився з майбутньою професією.

"Поки що він займається акторською майстерністю, творчістю, так би мовити. А там подивимося, як буде", - поділився Семен.

Також Горов розповів, де хотів би бачити Івана після закінчення школи. Режисер не приховує, що мріє про те, щоб син залишився в Україні й здобув вищу освіту на батьківщині.

"Я б, звичайно, хотів, щоб він залишився. Дуже хотів, щоб він залишився", - зізнався батько підлітка.

При цьому Семен не наполягає на тому, щоб Іван неодмінно пов’язав своє життя з акторською професією. Зараз юнак лише знайомиться з різними напрямками творчості, тому остаточне рішення щодо подальшого навчання ще попереду.

Горов також зазначив, що війна стала серйозним випробуванням для його родини, як і для багатьох українців. Незважаючи на всі труднощі, Іван продовжує жити й навчатися в Києві, поступово визначаючись зі своїми інтересами та планами на майбутнє.

Семен Горов із сином / Фото: instagram.com/semengorov

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Про особу: Семен Горов Семен Горов (справжнє ім'я - Сергій Єгоров) - режисер кліпів і мюзиклів, сценарист, продюсер і педагог. Народився 26 лютого 1971 року в Череповці (Вологодська область). У 1996 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Широку популярність здобув у 2000-х роках як автор новорічних музичних телефільмів та мюзиклів (наприклад, "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок"), а також як кліпмейкер. Зняв понад 50 музичних відеокліпів. Був продюсером і автором пісень українського поп-гурту SMS. Продовжує режисерську та творчу діяльність в Україні, знімає нові проєкти та дає інтерв’ю. У першому шлюбі був одружений із телеведучою Сніжаною Єгоровою, у цьому шлюбі народилися дві доньки - Анастасія та Олександра. У нинішньому шлюбі з Яною Помазан виховує сина Івана (2010 року народження).

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