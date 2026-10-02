Заморозки відступлять, а температура зросте до +24: коли в Україні потеплішає

Синоптик попередив, що вночі та вранці в деяких регіонах України можливий слабкий туман.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Де температура підніметься до +24 градусів

Погода в Україні на вихідних, 3 та 4 жовтня, буде малохмарною та сухою, без опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови наступними днями на території України визначатиме антициклон "Борхерт". Під його впливом очікується суха та переважно малохмарна погода зі слабким вітром та підвищеним атмосферним тиском.

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"Температурний режим загалом відповідатиме кліматичній нормі з незначними відхиленнями. Вночі та вранці в окремих районах можливий слабкий туман", - зауважив він.

Рух антициклону "Борхерт" / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 жовтня

У суботу в західних регіонах країни прогнозується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…–3 градуси; вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.

У північній частині України переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…–3 градуси; в денні години максимальна температура очікується в межах +13…+18 градусів.

У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+8 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові пануватиме сонячна та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується близько +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У східних областях передбачається прохолодна погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…–3 градуси; вдень максимальна температура коливатиметься в межах +11…+16 градусів.

Погода в Україні 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 жовтня

У неділю в західній частині країни продовжиться період теплої, сонячної та сухої погоди, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується близько +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме близько +4…+9 градусів, вдень +15…+20 градусів.

У центральних регіонах України спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується близько +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У південній частині країни та на Кримському півострові продовжиться період сонячної і теплої погоди, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+11 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У східних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час очікується близько +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

Погода в Україні 4 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що погоду в Україні 2 жовтня визначатиме потужний антициклон - область високого атмосферного тиску. Тому території усіх областей належатимуть сухій та ясній повітряній масі.

В ДСНС попереджали, що вночі 2 та 3 жовтня по всій території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що у жовтні середня місячна температура очікується в межах +6…+12 градусів, тобто приблизно на рівні кліматичної норми. Кількість опадів прогнозується на рівні 31–77 мм, а в Карпатах - 51–101 мм, що становить приблизно 80–120 % від норми.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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