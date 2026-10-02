Окупанти вкотре атакували Південний міст у Києві: що відомо про нічний удар РФ

У Голосіївському та Дарницькому районах столиці також зафіксовано наслідки нічного удару Росії.

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Росіяни вночі знову атакували Південний міст у Києві / Колаж: Главред, фото: ДСНС, соцмережі

Коротко:

Нічний удар РФ пошкодив Південний міст у Києві

Уламки впали в Голосіївському районі столиці

Пошкоджено верхні поверхи 25-поверхового будинку в Дарницькому районі

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. Також зафіксовано наслідки атаки в Голосіївському та Дарницькому районах.

Про удар по мосту стало відомо близько 05:03. Наразі з’ясовують наслідки: даних про руйнування чи постраждалих поки що немає.

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"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби вирушають на місце", - написав мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію. Вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок внаслідок атаки РФ. За словами Кличка, зафіксовано влучання у верхні поверхи житлової багатоповерхівки.

"Є загоряння. Екстрені служби вирушають на місце", - зазначив мер.

Оновлено. У результаті ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі одна людина загинула. Також відомо про двох постраждалих, повідомили у КМВА.

У Києві перекрито мости після атаки

У зв'язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту окремими мостами, повідомляє Київпастранс.

Південний міст перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №22 та №91 організовано через Дарницький міст.

Міст Патона перекрито в обох напрямках.

Рух автобусів маршрутів №51, №55, №115 та №118-Д організовано через Дарницький міст.

Рух тролейбусів організовано:

маршрут №43: Кібцентр – площа Либідська; маршрут №50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Міст Метро перекрито у напрямку правого берега.

Рух автобусів маршруту №1-М організовано через Подільський міст.

Удари РФ по Південному мосту - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни атакували міст вдруге, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Дроновий терор у Києві триватиме - монітори

Як писав Главред, дронні атаки на Україну з боку російської армії триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

"Судячи з усього, терор у столиці триватиме", - зазначили на каналі.

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