"Скільки ще я витримаю": Наталка Денисенко зізналася, що думає про від’їзд із Києва

За словами Денисенко, їй дедалі складніше справлятися зі стресом, який супроводжує повсякденне життя у столиці.

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Наталка Денисенко зізналася, що думає про від’їзд із Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Коротко:

Денисенко дедалі частіше замислюється над тим, скільки ще зможе залишатися в Києві

Актриса звернулася до українців, які переживають подібні емоції

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про свій емоційний стан на тлі постійної небезпеки в столиці. Зірка зізналася, що дедалі частіше замислюється над тим, скільки ще зможе залишатися в Києві та жити в умовах невизначеності.

Особистими переживаннями артистка поділилася в Instagram. За словами Денисенко, їй стає дедалі складніше справлятися з напругою, яка супроводжує повсякденне життя в столиці. Незважаючи на любов до Києва, постійна загроза змушує її замислюватися про можливий від’їзд.

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"Сьогодні спіймала себе на думці, що я справді не знаю, скільки ще я витримаю… Улюблене місто, улюбленої країни, скільки ще я зможу тут жити?" - написала Наталка.

Це не перше зізнання актриси про те, що вона розглядає можливість виїхати з України. Раніше Денисенко вже розповідала, що подібні думки останнім часом все частіше з’являються у неї. Тепер же зірка дала зрозуміти, наскільки сильно на неї впливає постійне відчуття небезпеки та відсутність впевненості у завтрашньому дні.

Водночас актриса звернулася до українців, які переживають подібні емоції. Вона закликала їх не замикатися в собі та нагадала, що навіть у найскладніші моменти поруч є люди, які розуміють їхній стан.

"Тримайтеся. Якщо вам зараз теж важко - знайте, ви не самотні", - підтримала підписників Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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