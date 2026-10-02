Зірка російських серіалів пішов воювати за Україну — деталі

Режисер Андрій Дончик розповів, що сталося з актором Анатолієм Пашиніним.

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Де зараз Анатолій Пашишін / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Анатолій Пашишін добровільно пішов служити до ЗСУ

Що сталося з актором після закінчення кар'єри в РФ

Український режисер Андрій Дончик в інтерв'ю для проєкту"Наодинці з Гламуром" відверто розповів про долю актора Анатолія Пашиніна. Артист, який народився в Україні, довгі роки будував успішну кар’єру в РФ, однак із початком військових дій кардинально змінив своє життя і вступив до лав української армії.

За словами режисера, Пашинін з самого початку вразив його не лише акторським талантом, а й щирою любов’ю до рідної мови, яку зміг зберегти, попри роки життя за кордоном.

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Анатолій Пашишін на фронті / фото: facebook.com, Андрій Цаплієнко

"Він тоді підкорив мене тим, що, по-перше, добре говорив українською, при тому що, починаючи з якогось року навчання в школі, він фактично виїхав до Росії, там багато знімався, але зберіг нормальну українську мову... Після цього серіалу та з початком військових дій він втік звідти, служив в "Азові", був зарахований до військ", - згадав Дончик.

Режисер зазначив, що рішення стати на захист України стало для актора серйозним поворотом у житті, адже він повністю втратив звичний дохід і зйомки. Пашинін фактично залишився без роботи, а єдиним джерелом його забезпечення на той період стала армія.

Андрій Дончик - режисер / скрін з відео

Дончик зізнався, що в останні роки актор зник з поля зору, хоча раніше режисер звертався до нього зі сценаріями та ідеями кінопроектів.

"У нього там була професія, він щось заробляв, а тут він фактично залишився без роботи й без будь-яких засобів до існування, його фактично утримувала армія... Зараз він трохи зник з поля зору, але він служив і займався цим, так би мовити, навіть пішов добровільно", - підсумував режисер.

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Про персону: Анатолій Пашинін Анатолій Пашинін - український актор театру та кіно, повідомляє Вікіпедія. Дитинство провів у Запоріжжі, акторську освіту здобув у Москві (ВТУ ім. Щепкіна), після чого активно знімався у кінопроєктах, зокрема в українській драмі "Вкрадене щастя". З 2014 року публічно підтримав Україну, а в 2017 році воював добровольцем у складі батальйону "Арата" УДА. Забороняє називати себе російським актором і проживає в Києві.

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