Зірка російських серіалів пішов воювати за Україну — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Чому Анатолій Пашишін добровільно пішов служити до ЗСУ
- Що сталося з актором після закінчення кар'єри в РФ
Український режисер Андрій Дончик в інтерв'ю для проєкту"Наодинці з Гламуром" відверто розповів про долю актора Анатолія Пашиніна. Артист, який народився в Україні, довгі роки будував успішну кар’єру в РФ, однак із початком військових дій кардинально змінив своє життя і вступив до лав української армії.
За словами режисера, Пашинін з самого початку вразив його не лише акторським талантом, а й щирою любов’ю до рідної мови, яку зміг зберегти, попри роки життя за кордоном.
"Він тоді підкорив мене тим, що, по-перше, добре говорив українською, при тому що, починаючи з якогось року навчання в школі, він фактично виїхав до Росії, там багато знімався, але зберіг нормальну українську мову... Після цього серіалу та з початком військових дій він втік звідти, служив в "Азові", був зарахований до військ", - згадав Дончик.
Режисер зазначив, що рішення стати на захист України стало для актора серйозним поворотом у житті, адже він повністю втратив звичний дохід і зйомки. Пашинін фактично залишився без роботи, а єдиним джерелом його забезпечення на той період стала армія.
Дончик зізнався, що в останні роки актор зник з поля зору, хоча раніше режисер звертався до нього зі сценаріями та ідеями кінопроектів.
"У нього там була професія, він щось заробляв, а тут він фактично залишився без роботи й без будь-яких засобів до існування, його фактично утримувала армія... Зараз він трохи зник з поля зору, але він служив і займався цим, так би мовити, навіть пішов добровільно", - підсумував режисер.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Тіна Кароль розповіла про майбутнє свято: 18 листопада її єдиному синові Веніаміну виповнюється 18 років. В ефірі артистка поділилася планами щодо повноліття первістка та сімейними традиціями святкування цієї дати.
Також Леся Нікітюк зізналася, як приховувала майбутнє поповнення в родині. Телеведуча розповіла, що, перебуваючи вже на солідному терміні вагітності, поїхала до Дніпра, щоб провести масштабний захід.
Читайте також:
- Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя
- "Переконатися, що померла": Лоліта зібралася на той світ і дала вказівки рідним
- Розпакування та блог: куди поділася "кіста" Настя Каменських та її чоловік Потап
Про персону: Анатолій Пашинін
Анатолій Пашинін - український актор театру та кіно, повідомляє Вікіпедія. Дитинство провів у Запоріжжі, акторську освіту здобув у Москві (ВТУ ім. Щепкіна), після чого активно знімався у кінопроєктах, зокрема в українській драмі "Вкрадене щастя". З 2014 року публічно підтримав Україну, а в 2017 році воював добровольцем у складі батальйону "Арата" УДА. Забороняє називати себе російським актором і проживає в Києві.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред