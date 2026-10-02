'Пофіг на росіян': дружина Білецького розповіла, як її коти реагують на обстріл Києва

Раніше поведінка собак і котів допомагала Тетяні Даниленко зрозуміти, наскільки потужною може бути майбутня атака.

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Дружина Білецького розповіла, як її коти реагують на обстріли Києва / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/tdanylenko

Коротко:

Домашні тварини Тетяни Даниленко перестали реагувати на загрозу

Незважаючи на останні обстріли Києва, улюбленці поводяться спокійно

Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, українська журналістка Тетяна Даниленко, розповіла про незвичайну реакцію своїх домашніх тварин на російські обстріли Києва. За її словами, раніше поведінка собак і котів допомагала їй зрозуміти, наскільки потужною може бути майбутня атака. Однак після місяця практично безперервних ударів тварини перестали реагувати на загрозу.

Своїми спостереженнями Даниленко поділилася у Facebook, коментуючи нові заяви російського диктатора Володимира Путіна.

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Даниленко згадала, що раніше могла орієнтуватися на поведінку своїх улюбленців. Якщо собака починала вити на вулиці, рудий кіт ховався в шафі й жалібно нявкав, а двоє інших тварин намагалися залізти до неї в ліжко, це зазвичай означало наближення сильного обстрілу.

"Раніше все було просто: якщо собака на вулиці виє, рудий кіт жалібно нявкає й ховається в шафі, а двоє інших котиків за будь-яку ціну раптом намагаються влаштуватися спати зі мною - значить, буде сильний обстріл. Це спрацьовувало на 100%", - розповіла Даниленко.

Однак під час останньої масованої атаки звична закономірність зникла. Незважаючи на велику кількість ракет, що летіли на Київ, улюбленці поводилися спокійно.

"Але минулої ночі, коли летіло безліч ракет, до мене з вечора ніхто не підійшов. Обидва собаки були спокійні", - зазначила журналістка.

За її словами, після місяця безперервних обстрілів тварини, схоже, перестали сприймати те, що відбувається, як щось незвичайне.

"Тобто за місяць безперервних обстрілів Києва всім тваринам стало байдуже на росіян", - написала Даниленко.

Тепер журналістка зізнається, що вже не може за поведінкою своїх улюбленців визначити, наскільки серйозною буде чергова російська атака.

Окремо вона провела паралель із заявами Путіна, який знову виступив із погрозами, пов’язаними з ядерною зброєю.

"Те саме й із цим шепелявим ботоксовим дідом, який вкотре вилазить на якусь трибуну й трясе своєю ядеркою. Вже й не розбереш, де він генерує чергову порцію свого звичного абурвалгу, де погрожує, а де говорить щось нове", - заявила Даниленко.

Фото: facebook.com/tdanylenko

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Про особу: Тетяна Даниленко Тетяна Даниленко - теле- та радіоведуча, журналістка та блогерка. Народилася 30 жовтня 1983 року в Житомирі в родині українського письменника Володимира Даниленка. Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 рік). Працювала на провідних українських телеканалах та медіаплатформах, зокрема на СТБ (2002–2004), "5 каналі" (2004–2014), hromadske.ua (2013–2015), Radio NV (2018–2020), а також співпрацювала з інтернет-виданням "Українська правда". У 2011 році увійшла до Національного реєстру рекордів України за участь у 52-годинному безперервному телемарафоні. Одружена з командиром Третього армійського корпусу (раніше 3-ї окремої штурмової бригади), Героєм України Андрієм Білецьким. У подружжя є спільний син Северин (народився у 2022 році).

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