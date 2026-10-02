"Мама не відгодувала": зірка "Дизель Шоу" Булітко розкрила свою вагу

Відома українська актриса зіткнулася з несподіваним медичним обмеженням.

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Вікторія Булітко - вага / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Булітко

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Скільки кілограмів важить Вікторія Булітко

Чому актриса не змогла стати донором

Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко поділилася в Instagram кумедною історією. Актриса вирушила до однієї з київських лікарень, щоб уперше стати донором крові.

Раніше артистці вже відмовляли в цій процедурі через недостатню вагу, проте цього разу Булітко була впевнена, що її фізичні показники нормалізувалися.

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Вікторія Булітко - скільки важить / фото: instagram.com, Вікторія Булітко

"Їду вперше в житті здавати донорську кров. Я на той момент важила 46 кг, а зараз уже 48 кг. Можу собі дозволити! Уявіть собі, прийшла здавати кров, а 48 кг - це теж замало. Потрібно хоча б 50 кг", - з гумором поділилася зі своїми підписниками артистка.

Незважаючи на те, що зірка трохи набрала вагу й досягла позначки в 48 кілограмів, медики виявилися непохитними: для безпеки донора мінімальна допустима вага становить 50 кг. Отримавши чергову відмову від лікарів, Булітко не стала засмучуватися і з властивим їй гумором пояснила шанувальникам причину своєї недостатньої ваги.

Вікторія Булітко - донорство крові / фото: instagram.com, Вікторія Булітко

"Запитують, чому вага така мала. Мама не відгодувала", - з посмішкою підсумувала знаменитість.

Вікторія Булітко / інфографіка: Главред

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Про персону: Вікторія Булітко Вікторія Булитко - українська актриса театру та кіно, співачка і музикантка, повідомляє Вікіпедія. З 2015 року є актрисою "Дизель Студіо", знімається у проєктах "Дизель Шоу", "На трьох", "Вижити за будь-яку ціну" та "Dizel Night". У 2019 році стала фіналісткою шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

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