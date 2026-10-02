Російські дрони можна зупинити ще на виробництві: Зеленський пояснив як

Зеленський розповів про наслідки нічної атаки РФ та пояснив, як можна зупинити виробництво російських дронів.

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Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 2 жовтня / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Росія атакувала Україну понад 100 дронами, є загиблий і поранені

РФ кілька разів ударила по Південному мосту та житловій багатоповерхівці в Києві

Зеленський закликав перекрити постачання іноземних компонентів до Росії

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну понад 100 ударними дронами, майже половина з яких були реактивними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, більшість російських безпілотників українські військові знешкодили, однак були й влучання.

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У Києві російські дрони кілька разів ударили по Південному мосту. Вранці також було завдано удару по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинула одна людина.

"У Херсоні росіяни "перемогли" дитсадочок, у Харкові атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту, критичної інфраструктури. Були ворожі удари по багатоповерхівках в Краматорську та Сумах. Також РФ обстріляла Дніпровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину", - зазначив президент.

За його словами, станом на зараз відомо про чотирьох поранених через нічну російську атаку.

Як зупинити виробництво російських дронів

Президент наголосив, що російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів, які надходять, зокрема, з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. Він закликав перекривати відповідні ланцюги постачання та посилювати санкційний тиск на Росію.

"Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн. Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися. Дякую всім, хто допомагає, - додав Зеленський.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що може зупинити удари РФ по Україні - коментар експерта

Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Це оптимальний варіант. Я називаю це "іранським захистом". Іранці показали, як можна захищати 90-мільйонну країну, навіть маючи обмежені можливості ППО та авіації, але володіючи балістичною зброєю та завдаючи ударів по ключових точках противника", - заявив Світан.

Окрему увагу військовий експерт приділив Москві. На його думку, саме столиця РФ може стати фактором, який створюватиме внутрішній тиск на російське керівництво.

"Потрібно знайти болючі точки. У росіян вона одна - Москва. Та ахіллесова п’ята, тиск на яку може змусити всю Російську Федерацію не робити того, чого робити не треба", - наголосив він.

Світан також вказав на психологічний аспект можливих ударів по столиці РФ. Він вважає, що мешканці Москви мають відчути прямий вплив війни, а не сприймати її як подію, що відбувається далеко від них.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Нагадаємо, раніше моніторинговий канал "єРадар" інформував про удари по Південному мосту в столиці безпосередньо під час руху потяга метро 1 жовтня. Два влучання поблизу опор згодом підтвердив мер Віталій Кличко, після чого рух метрополітену та наземного транспорту мостом зупинили для обстеження конструкцій фахівцями.

Того ж вечора росіяни повторно атакували міст. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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