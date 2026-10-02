'Вівальді' може зірвати наступ РФ на Слов’янськ: в ISW розкрили план ЗСУ

Російські мілблогери скаржаться на погіршення ситуації одразу на кількох ділянках фронту.

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Операція "Вівальді" зриває плани РФ на фронті / колаж: Главред, фото: understandingwar.org, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

"Вівальді" ускладнила наступ росіян на Слов'янськ зі сходу

ЗСУ контратакують біля Юрківки, Малинівки й Тихонівки

Українські війська формують нову позицію на напрямку

Українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку може зірвати плани російського командування щодо штурму Слов'янська зі сходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, наслідки для окупантів виходять далеко за межі одного напрямку. Операція зламала задум широкого охоплення Фортечного поясу з боку Лимана та Добропілля й водночас створює додаткові труднощі для просування до північних міст цього поясу.

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"Ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді" імовірно ускладнить російські наступальні зусилля у напрямку Слов'янська зі сходу", - йдеться у звіті.

Зокрема, пов'язаний із Кремлем блогер 30 вересня констатував погіршення обстановки для російських підрозділів не лише під Лиманом, а й на Слов'янському напрямку.

За його даними, українські сили закріпилися в районі Діброви та Озерного, а тепер працюють над форсуванням Сіверського Дінця, щоб атакувати росіян біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.

Окремий головний біль для окупантів - канал Сіверський Донець – Донбас. Там ЗСУ контратакують поблизу Юрківки, Малинівки й Тихонівки, а підтягувати резерви та укріплюватися росіянам заважають проблеми з переправою.

Російські джерела також фіксують українські контратаки в районі Рай-Олександрівки, через які окупанти не можуть вийти до Миколаївки. Аналогічні оцінки щодо ситуації на цій ділянці 28 і 29 вересня озвучував український військовий оглядач Костянтин Машовець.

Карта боїв на Лиманському напрямку / фото: understandingwar.org

Де ЗСУ облаштовують нову позицію для майбутньої операції

Крім того, 1 жовтня український військовослужбовець повідомив, що Сили оборони завершують облаштування нової позиції на Слов'янському напрямку, яка здатна стати плацдармом для масштабних дій у майбутньому.

В ISW застерігають, що точного розташування цієї позиції наразі не встановлено, як і того, чи пов'язана вона з тими побоюваннями, які озвучують російські мілблогери.

Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Де просунулися ЗСУ під час операції "Вівальді"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про відновлення контролю над Карпівкою і Новомихайлівкою в межах операції "Вівальді".

За його словами, втрати противника станом на 28 вересня становлять 2000 живою силою, а понад 250 росіян захоплені в полон.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій - 176 км². Головною ціллю третього сезону "Вівальді" стало Нове - ключовий хаб противника на плацдармі", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики ISW говорили, що українські війська просунулися на північ від Корчаківки на Сумщині, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли здобути підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Аналітики DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді переконаний, що у жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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