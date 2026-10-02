Удари РФ по Південному мосту: офіцер ЗСУ пояснив, чому ППО не встигла

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що темп атак на столицю не залишає часу на посилення захисту стратегічних об’єктів.

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Удар по Південному мосту - офіцер ЗСУ назвав причину успіху окупантів / Колаж: Главред, фото: tiktok.com/@alex_officer3cy, УНІАН

Ключові тези:

Удари по Києву не дають часу на посилення захисту мостів

Мости - пріоритетні цілі для атак дронів, вважає офіцер

Вперше ворог вразив міст завдяки масованому запуску БПЛА

Російські дрони кілька разів вразили Південний міст у Києві - одну з ключових переправ через Дніпро. За нинішньої інтенсивності обстрілів столиці захист таких об’єктів просто не встигають посилити. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

Вдень 1 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що два ворожі безпілотники влучили поблизу опорної частини мосту, а рух метро та наземного громадського транспорту по споруді зупинили. Один із дронів влучив у огорожу біля проїжджої частини саме в той момент, коли по мосту проїжджав поїзд метро. Увечері безпілотник влучив у дорожнє полотно – це вже третя спроба вразити міст за день. За попередніми даними, пошкоджено опору мосту, відбійник, проїжджу частину та захисну бетонну огорожу метрополітену.

відео дня

Ключову проблему офіцер вбачає в тому, що Київ раз за разом опиняється під обстрілом, а обороні потрібен час на перегрупування.

"З такою частотою ударів по столиці часу критично мало для нормального реагування, налагодження посиленої протиповітряної оборони цих об’єктів. Не буду розводити "зраду" з приводу балістики, але, очевидно, подібні цілі є пріоритетними для атак дронів", – зазначив Алекс.

Реакція постфактум

Окремо військовий зробив зауваження на адресу відповідальних структур. На його думку, вони діють із запізненням і не планують заходів заздалегідь.

"Просто вкотре почнуть думати про проблему, коли вона дасть про себе знати, замість того, щоб прораховувати все заздалегідь… У нас же для цього є купа всяких апаратів і відповідних посадових осіб. Сподіваюся, вони все врахували на такі випадки", - зазначив лейтенант.

Ставка на кількість

Удари по мостах самі по собі не є новою тактикою, підкреслює офіцер. Раніше протиповітряна оборона неодноразово зривала подібні спроби росіян, тож міст вдавалося вберегти.

"Але вперше противнику вдалося завдати удару завдяки великій кількості задіяних БПЛА", – підкреслив Алекс.

Удари РФ по Південному мосту - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни повторно атакували міст, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст.

У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

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Про джерело: Telegram-канал "Офіцер" Telegram-канал "Офіцер" (@officer_33) - один із найвідоміших українських мілітарі-каналів. Автор: Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс". "Алекс" обрав шлях військового ще у 2016 році, навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальному закладі. За його словами, останні вісім років його життя "пройшли у берцях". Військовий зустрів повномасштабне вторгнення у Харкові. Формат каналу: Особистий блог українського офіцера, що поєднує оперативні зведення з фронту, аналітику бойових дій, інсайти з різних напрямків та професійну думку про армійське життя. На каналі можна знайти інформацію про ситуацію на ключових ділянках фронту, а також аналіз тактики російських окупаційних військ і дій українських підрозділів. Канал часто цитують українські ЗМІ, OSINT-спільнота та інші мілітарі-пабліки, оскільки автор передає інформацію безпосередньо від бійців з передової. Telegram-канал "Офіцер" входить до топ-рейтингу українських військових блогерів та Telegram-каналів за версією профільних рейтингів.

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