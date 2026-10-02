Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удари РФ по Південному мосту: офіцер ЗСУ пояснив, чому ППО не встигла

Анна Ярославська
2 жовтня 2026, 08:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що темп атак на столицю не залишає часу на посилення захисту стратегічних об’єктів.
Південний міст, офіцер ЗСУ
Удар по Південному мосту - офіцер ЗСУ назвав причину успіху окупантів / Колаж: Главред, фото: tiktok.com/@alex_officer3cy, УНІАН

Ключові тези:

  • Удари по Києву не дають часу на посилення захисту мостів
  • Мости - пріоритетні цілі для атак дронів, вважає офіцер
  • Вперше ворог вразив міст завдяки масованому запуску БПЛА

Російські дрони кілька разів вразили Південний міст у Києві - одну з ключових переправ через Дніпро. За нинішньої інтенсивності обстрілів столиці захист таких об’єктів просто не встигають посилити. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

Вдень 1 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що два ворожі безпілотники влучили поблизу опорної частини мосту, а рух метро та наземного громадського транспорту по споруді зупинили. Один із дронів влучив у огорожу біля проїжджої частини саме в той момент, коли по мосту проїжджав поїзд метро. Увечері безпілотник влучив у дорожнє полотно – це вже третя спроба вразити міст за день. За попередніми даними, пошкоджено опору мосту, відбійник, проїжджу частину та захисну бетонну огорожу метрополітену.

відео дня

Ключову проблему офіцер вбачає в тому, що Київ раз за разом опиняється під обстрілом, а обороні потрібен час на перегрупування.

"З такою частотою ударів по столиці часу критично мало для нормального реагування, налагодження посиленої протиповітряної оборони цих об’єктів. Не буду розводити "зраду" з приводу балістики, але, очевидно, подібні цілі є пріоритетними для атак дронів", – зазначив Алекс.

Реакція постфактум

Окремо військовий зробив зауваження на адресу відповідальних структур. На його думку, вони діють із запізненням і не планують заходів заздалегідь.

"Просто вкотре почнуть думати про проблему, коли вона дасть про себе знати, замість того, щоб прораховувати все заздалегідь… У нас же для цього є купа всяких апаратів і відповідних посадових осіб. Сподіваюся, вони все врахували на такі випадки", - зазначив лейтенант.

Ставка на кількість

Удари по мостах самі по собі не є новою тактикою, підкреслює офіцер. Раніше протиповітряна оборона неодноразово зривала подібні спроби росіян, тож міст вдавалося вберегти.

"Але вперше противнику вдалося завдати удару завдяки великій кількості задіяних БПЛА", – підкреслив Алекс.

Удари РФ по Південному мосту - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни повторно атакували міст, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст.

У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Інші новини:

Про джерело: Telegram-канал "Офіцер"

Telegram-канал "Офіцер" (@officer_33) - один із найвідоміших українських мілітарі-каналів.

Автор: Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Алекс" обрав шлях військового ще у 2016 році, навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальному закладі. За його словами, останні вісім років його життя "пройшли у берцях". Військовий зустрів повномасштабне вторгнення у Харкові.

Формат каналу: Особистий блог українського офіцера, що поєднує оперативні зведення з фронту, аналітику бойових дій, інсайти з різних напрямків та професійну думку про армійське життя.

На каналі можна знайти інформацію про ситуацію на ключових ділянках фронту, а також аналіз тактики російських окупаційних військ і дій українських підрозділів.

Канал часто цитують українські ЗМІ, OSINT-спільнота та інші мілітарі-пабліки, оскільки автор передає інформацію безпосередньо від бійців з передової.

Telegram-канал "Офіцер" входить до топ-рейтингу українських військових блогерів та Telegram-каналів за версією профільних рейтингів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні Південний міст новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

09:14Україна
"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

08:32Інтерв'ю
Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

07:31Війна
Реклама

Популярне

Більше
Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жиру

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жиру

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Останні новини

09:25

Гороскоп на завтра, 3 жовтня: Овнам - прибуток, Козорогам - радість

09:22

Чому 3 жовтня не можна надовго відчиняти вікна: яке церковне свято

09:17

"Нам кінець": лівий берег Києва опинився у пастці після ударів по Південному мосту

09:14

Україна отримала чотири пропозиції щодо перемир’я з РФ: що вони передбачають

08:33

"Скільки ще я витримаю": Наталка Денисенко зізналася, що думає про від’їзд із Києва

"Темно, але тепло і з водою": Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку«Темно, але тепло і з водою»: Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку
08:32

"Поїздка може тривати дві години в один бік": Беспалов — про наслідки ударів по Південному мосту Києва

08:23

Побоюються удару по Кримському мосту: РФ терміново посилює захист у морі

08:03

Удари РФ по Південному мосту: офіцер ЗСУ пояснив, чому ППО не встигла

07:31

Удар по Волгограду та Самарі: у РФ спалахнули НПЗ та підприємство ВПК

Реклама
06:42

Окупанти вкотре атакували Південний міст у Києві: що відомо про нічний удар РФ

05:55

Тіна Кароль зробила заяву про повернення сина в Україну після 18-річчя

05:10

Достаток прийде разом із удачею: які знаки зодіаку скоро розбагатіють

04:32

Російська шпигунка роками шпигувала за НАТО, але її видала кішка - що сталосьВідео

04:07

Як українці врятували Лінкольна і Черчилля: маловідомі факти з історії

03:33

Кому жовтень 2026 року готує фінансовий злет, успіх і спокуси — гороскоп ТароВідео

03:03

Навіщо додавати сіль у воду для миття підлоги: секрет хитрого лайфхаку

02:39

Хрустка та ароматна квашена капуста за 3 дні: рецепт з ідеальними пропорціями

02:05

Неймовірний сценарій Всесвіту: чорна діра може вирватися зі своєї "пастки"

01:05

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

01 жовтня, четвер
23:55

У пралці знайшли одну приховану функцію: що змінює і як активуватиВідео

Реклама
23:19

Українців попередили про дефіцит базового продукту: коли ціни підуть вгору

22:56

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

22:38

У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо

22:29

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:02

Щури швидко зникнуть з дому: простий і дешевий трюк здивує результатомВідео

21:56

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

21:40

Останній шанс: король Чарльз придумав несподіваний план для Вільяма та Гаррі

21:34

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жируВідео

21:30

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

21:09

"Переконатися, що померла": Лоліта готується до смерті та дала вказівки рідним

21:04

Відновлення переговорів України та РФ: ЗМІ дізналися ймовірний час та місце

20:56

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше

20:18

Холодильник перестане обмерзати льодом: допоможе простий кухонний засібВідео

20:04

Чому досвідчені господині кладуть фольгу на прасувальну дошку: секрет розкритоВідео

20:01

Любовний гороскоп на жовтень: Овнам — пристрасть, Тельцям — випробування

19:59

Сад буде рясніти від плодів: які дерева обирають досвідчені дачникиВідео

19:28

Груші зберігатимуться усю зиму: що слід зробити після збору урожаюВідео

19:23

Навіщо розкладати лавровий лист у кухонні шухляди: яку проблему вирішує трюк

19:12

"Золота заначка" Путіна тане: Новак пояснив, що відбувається із резервами РФ

19:10

Вересень став найгіршим місяцем для російських військ з 2022 року: Коваленко назвав причинуПогляд

Реклама
18:54

Україна вперше застосувала власну балістичну ракету: що відомо

18:51

"Не ми почали воювати": Путін назвав цинічну причину нападу на Україну

18:39

Китайський гороскоп на жовтень: Драконам — випробування, Кроликам — удача

18:37

Навіщо рис кладуть у пральну машину: досвідчені господині здивували хитрим трюкомВідео

18:28

ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі "палива Курченка": за ґратами не опиниться ніхто

18:20

Літа не було цілий рік: що сталося із Землею у загадковому 1816 роціВідео

18:13

"Ваш пес на нашій соломі спав": що насправді означає ця фраза

18:11

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

17:39

Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік ПотапВідео

17:23

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти