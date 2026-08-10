Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ - Der Spiegel

У Чорнобильській зоні тривають масштабні роботи з підготовки оборонних позицій.

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Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У районі ЧАЕС спецтехніка риє в піщаному ґрунті траншеї та поглиблення

Окрему загрозу становить близькість Білорусі до ЧАЕС

Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони, побоюючись можливого повторення спроби російських військ прорватися до Києва з півночі. На початку повномасштабного вторгнення армія РФ захопила територію Чорнобильської АЕС, проте зараз вона перебуває під контролем України. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією журналістів, у Чорнобильській зоні тривають масштабні роботи з підготовки оборонних позицій. Військові та будівельні бригади облаштовують територію на випадок можливого розвитку подій на північному напрямку.

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На дорогах через кожні кілька кілометрів з’являються блокпости. Спеціальна техніка риє в піщаному ґрунті траншеї та поглиблення, а вилучену землю використовують для створення насипів біля перехресть та інших потенційно важливих ділянок.

Як зазначає Der Spiegel, під штучними піщаними височинами вже облаштовано нові оборонні споруди. Для їхнього будівництва використовують деревину з розташованих поблизу соснових лісів - її застосовують під час зведення стін і перекриттів.

Ще одним елементом оборони стали спеціальні загородження проти безпілотників. На деяких ділянках робітники роблять отвори в асфальті вздовж доріг, встановлюють у них високі металеві конструкції та натягують пластикову сітку. Передбачається, що вона має перешкоджати прольоту дронів.

Подібний спосіб захисту українські військові вже застосовували на територіях Донбасу, де тривають бойові дії.

Окрему загрозу, на думку видання, становить близькість Білорусі. Її територія розташована приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської зони. Наразі Білорусь безпосередньо не бере участі у війні, проте можлива зміна ситуації здатна перетворити цю ділянку кордону на потенційну зону атак FPV-дронів.

В останні місяці українські представники неодноразово заявляли про підвищення ризику поширення бойових дій на північ і можливого втягнення Білорусі у війну.

Der Spiegel також нагадує про вимогу Володимира Зеленського, озвучену в червні цього року. Президент України закликав Білорусь відключити ретрансляційні станції в південних регіонах країни, які, за твердженнями Києва, Росія використовувала для керування повітряними ударами по українській території. Згодом білоруська сторона виконала цю вимогу.

При цьому Чорнобильська АЕС залишається окремим об’єктом підвищеної уваги. Журналісти видання помітили сліди недавнього ремонту захисної конструкції над зруйнованим четвертим енергоблоком. Українські фахівці знову закрили отвір у металевій оболонці, який раніше утворився після влучання російського безпілотника.

Ділянка ремонту добре помітна: металевий лист відбиває сонячне світло інакше, ніж решта поверхні захисної споруди.

Захисну конструкцію над руїнами четвертого реактора встановили у 2016 році. Вона була призначена для запобігання поширенню радіоактивних частинок і розрахована приблизно на столітній термін експлуатації.

Однак після російського удару ситуація змінилася. У лютому 2025 року безпілотник влучив у захисну споруду, після чого всередині виникла тліюча пожежа. У результаті було пошкоджено та знищено спеціальну мембрану, яка була частиною системи захисту.

Тепер українська сторона одночасно стежить за станом об’єкта та зміцнює оборонні позиції в Чорнобильській зоні, готуючись до можливого розвитку подій на північному кордоні.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Чи може обвалитися саркофаг ЧАЕС у разі нового удару росіян - думка фахівця

"Главред" писав, що, за словами директора Чорнобильської АЕС Сергія Тараканова, існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком може обвалитися в разі нової атаки РФ.

Водночас повне відновлення нового безпечного конфайнменту може зайняти від трьох до чотирьох років. Якщо ж за цей час ракета або дрон влучить безпосередньо в саркофаг або навіть впаде десь поруч, це спричинить міні-землетрус. Ніхто не може гарантувати, що після такого "Укриття" встоїть.

Можливий наступ РФ - головне

Нагадаємо, Олег Жданов зазначав, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі малоймовірний, однак виключати приховані операції агресора не можна.

Раніше керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив переконання, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягнення своєї країни у війну проти України.

Як повідомляв "Главред", командувач Національною гвардією України генерал-майор Олександр Півненко заявляв, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції супротивнику знадобляться значні ресурси. Зараз українські сили роблять усе, щоб не допустити такого розвитку подій.

До осені Росія може зосередити додаткові сили на північній ділянці кордону, оскільки зараз триває формування нових з’єднань. Як заявив майор запасу Олексій Гетьман, у перспективі може йтися щонайменше про п’ять дивізій, які наразі перебувають у процесі створення.

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Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новічком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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