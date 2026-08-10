Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ - Der Spiegel

Віталій Кірсанов
10 серпня 2026, 08:21
google news Підпишіться
на нас в Google
У Чорнобильській зоні тривають масштабні роботи з підготовки оборонних позицій.
Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ
Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У районі ЧАЕС спецтехніка риє в піщаному ґрунті траншеї та поглиблення
  • Окрему загрозу становить близькість Білорусі до ЧАЕС

Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони, побоюючись можливого повторення спроби російських військ прорватися до Києва з півночі. На початку повномасштабного вторгнення армія РФ захопила територію Чорнобильської АЕС, проте зараз вона перебуває під контролем України. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією журналістів, у Чорнобильській зоні тривають масштабні роботи з підготовки оборонних позицій. Військові та будівельні бригади облаштовують територію на випадок можливого розвитку подій на північному напрямку.

відео дня

На дорогах через кожні кілька кілометрів з’являються блокпости. Спеціальна техніка риє в піщаному ґрунті траншеї та поглиблення, а вилучену землю використовують для створення насипів біля перехресть та інших потенційно важливих ділянок.

Як зазначає Der Spiegel, під штучними піщаними височинами вже облаштовано нові оборонні споруди. Для їхнього будівництва використовують деревину з розташованих поблизу соснових лісів - її застосовують під час зведення стін і перекриттів.

Ще одним елементом оборони стали спеціальні загородження проти безпілотників. На деяких ділянках робітники роблять отвори в асфальті вздовж доріг, встановлюють у них високі металеві конструкції та натягують пластикову сітку. Передбачається, що вона має перешкоджати прольоту дронів.

Подібний спосіб захисту українські військові вже застосовували на територіях Донбасу, де тривають бойові дії.

Окрему загрозу, на думку видання, становить близькість Білорусі. Її територія розташована приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської зони. Наразі Білорусь безпосередньо не бере участі у війні, проте можлива зміна ситуації здатна перетворити цю ділянку кордону на потенційну зону атак FPV-дронів.

В останні місяці українські представники неодноразово заявляли про підвищення ризику поширення бойових дій на північ і можливого втягнення Білорусі у війну.

Der Spiegel також нагадує про вимогу Володимира Зеленського, озвучену в червні цього року. Президент України закликав Білорусь відключити ретрансляційні станції в південних регіонах країни, які, за твердженнями Києва, Росія використовувала для керування повітряними ударами по українській території. Згодом білоруська сторона виконала цю вимогу.

При цьому Чорнобильська АЕС залишається окремим об’єктом підвищеної уваги. Журналісти видання помітили сліди недавнього ремонту захисної конструкції над зруйнованим четвертим енергоблоком. Українські фахівці знову закрили отвір у металевій оболонці, який раніше утворився після влучання російського безпілотника.

Ділянка ремонту добре помітна: металевий лист відбиває сонячне світло інакше, ніж решта поверхні захисної споруди.

Захисну конструкцію над руїнами четвертого реактора встановили у 2016 році. Вона була призначена для запобігання поширенню радіоактивних частинок і розрахована приблизно на столітній термін експлуатації.

Однак після російського удару ситуація змінилася. У лютому 2025 року безпілотник влучив у захисну споруду, після чого всередині виникла тліюча пожежа. У результаті було пошкоджено та знищено спеціальну мембрану, яка була частиною системи захисту.

Тепер українська сторона одночасно стежить за станом об’єкта та зміцнює оборонні позиції в Чорнобильській зоні, готуючись до можливого розвитку подій на північному кордоні.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Чи може обвалитися саркофаг ЧАЕС у разі нового удару росіян - думка фахівця

"Главред" писав, що, за словами директора Чорнобильської АЕС Сергія Тараканова, існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком може обвалитися в разі нової атаки РФ.

Водночас повне відновлення нового безпечного конфайнменту може зайняти від трьох до чотирьох років. Якщо ж за цей час ракета або дрон влучить безпосередньо в саркофаг або навіть впаде десь поруч, це спричинить міні-землетрус. Ніхто не може гарантувати, що після такого "Укриття" встоїть.

Можливий наступ РФ - головне

Нагадаємо, Олег Жданов зазначав, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі малоймовірний, однак виключати приховані операції агресора не можна.

Раніше керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив переконання, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягнення своєї країни у війну проти України.

Як повідомляв "Главред", командувач Національною гвардією України генерал-майор Олександр Півненко заявляв, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції супротивнику знадобляться значні ресурси. Зараз українські сили роблять усе, щоб не допустити такого розвитку подій.

До осені Росія може зосередити додаткові сили на північній ділянці кордону, оскільки зараз триває формування нових з’єднань. Як заявив майор запасу Олексій Гетьман, у перспективі може йтися щонайменше про п’ять дивізій, які наразі перебувають у процесі створення.

Читайте також:

Про джерело: Der Spiegel

Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новічком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Чорнобиль Чорнобильська АЕС війна на Донбасі Чорнобильська аварія Чорнобильська зона війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар дорожчає, євро зробив ривок: новий курс валют на 11 серпня

Долар дорожчає, євро зробив ривок: новий курс валют на 11 серпня

15:57Економіка
Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

15:14Синоптик
РФ планує удари до 200 балістичних ракет за атаку: Мадяр назвав спосіб завадити ворогу

РФ планує удари до 200 балістичних ракет за атаку: Мадяр назвав спосіб завадити ворогу

14:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапор

У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапор

Українців закликали кидати кульки з фольги у пральну машину - навіщо так робити

Українців закликали кидати кульки з фольги у пральну машину - навіщо так робити

Без хімії та липких стрічок: простий кухонний лайфхак, який вижене мух із дому

Без хімії та липких стрічок: простий кухонний лайфхак, який вижене мух із дому

З чого професійні прибиральниці завжди починають прибирання на кухні: більшість робить навпаки

З чого професійні прибиральниці завжди починають прибирання на кухні: більшість робить навпаки

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

Останні новини

16:33

Звичайна шторка для душу більше не потрібна: знайдено ідеальну заміну для ванної

16:31

Мобілізація та бронювання восени може змінитися: юрист назвав умовиВідео

15:57

Долар дорожчає, євро зробив ривок: новий курс валют на 11 серпня

15:44

Що покласти в морозилку для економії: хитрий трюк проти великих рахунків

15:36

Жінка вперше за 14 років з'їла м'ясо і розплакалася: що сталосяВідео

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
15:34

"Нікому не стане легше": у ВС закликали медіа не роздмухувати тему "незбитих ракет"

15:14

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

14:48

Три знаки зодіаку незабаром знайдуть кохання та попрощаються з самотністю

14:33

РФ планує удари до 200 балістичних ракет за атаку: Мадяр назвав спосіб завадити ворогу

Реклама
14:07

Столові прибори покриваються іржею: винна не лише водаВідео

13:56

Дочка Брюса Вілліса вийшла заміж: на пошиття її сукні пішло 712 годин

13:23

Що насправді означає слово "єрунда" та звідки воно походить: відповідь здивує багатьох

12:59

Американець об’їхав Україну й обрав найкраще місто: рейтинг здивував багатьохВідео

12:51

Понад рік НАЗК ігнорує незаконне призначення голови ДРС Кучера до наглядової ради "Лісів України"

12:50

Чому 11 серпня не можна відвідувати кладовища: яке церковне свято

12:24

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

11:49

В аеропорту Лейпцига дрон із вибухівкою атакував український Ан-124 - Die Zeit

11:48

Китайський гороскоп на 11 серпня: Змія ловить момент, а Щуру краще не поспішати

11:32

Чому на томатах з’являються плями та тріщини: п’ять небезпечних хвороб помідорівВідео

11:12

Удари по Криму можуть зрости в 7 разів: Мадяр назвав головну перешкоду

Реклама
11:02

На телеканалі УНІАН Серіал покажуть культовий детективний серіал "Кістки": чим він підкорив глядачів

10:30

Зірки вже вирішили: перед трьома знаками зодіаку почнуть відкриватися всі двері

10:21

У МЗС РФ відповіли, чи готові вони піти на "замороження" війни в Україні

10:13

Поляки сліпо вірять у НАТО, поки РФ готує удар: експерт розповів про загрози для Варшави

10:03

РФ не відмовиться від масштабних штурмів: ISW розкрив, що саме готує ворог

09:22

"Скоро повернуся": Слава Дьомін відповів на звинувачення у "втечі" з України

08:59

РФ завдаватиме ракетних ударів 3–4 рази на місяць, на прицілі — чотири міста: гучна заява ГУР

08:29

Не бюрократія, а страх перед конкуренцією: чому США не надають Україні ліцензію на Patriot

08:21

Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ - Der Spiegel

07:32

Наліт дронів на відстані двох тисяч кілометрів: БПЛА атакують НПЗ у НижньокамськуВідео

06:48

Окупанти скинули п’ять бомб на Суми: пошкоджено житловий сектор, 5 людей пораненоВідео

06:07

Росія стрімко перетворюється на Північну Корею: Невзоров оприлюднив прогнозПогляд

05:10

Багатство вже близько: три знаки зодіаку ось-ось зірвуть великий куш

04:41

Ганчірки більше не знадобляться: 5 способів використання одноразових пелюшок у побуті

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці опудала з головою з гарбуза за 23 с

02:23

Гороскоп на завтра, 11 серпня: Тельцям - радість, Стрільцям - труднощі

09 серпня, неділя
23:49

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

22:08

Щури й миші втікатимуть як від вогню: яка спеція з кухні відлякує гризунівВідео

21:21

"Відчують вдома": Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь

21:05

Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

Реклама
20:58

"Ціль Туреччини - не закінчення війни": Денисенко про блокаду Чорного моряПогляд

20:34

Більше жодної хімії: кухонний засіб, який врятує труби від засмічень і неприємного запаху

20:13

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці із арбітром за 12 с

19:37

До чи після кипіння: коли та навіщо додавати лавровий лист у пельмені

19:27

У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапорВідео

19:27

Дуже не подобається Путіну: Україна суттєво змінила характер ведення війни проти РФ

19:10

Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році за новим стилем: яку дату слід запам’ятати

18:34

Гроші потечуть рікою: на 3 знаки китайського зодіаку чекає неймовірно вдалий тиждень

18:33

Без хімії та липких стрічок: простий кухонний лайфхак, який вижене мух із дому

18:24

Українців закликали кидати кульки з фольги у пральну машину - навіщо так робитиВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти