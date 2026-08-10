Мобілізація та бронювання восени може змінитися: юрист назвав умови

Юрист Нікіта Муренко вважає, що Україна наразі реагує на дефіцит військових ситуативно.

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Мобілізацію можуть знову змінити восени / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого, Львівський обласний ТЦК та СП

Ключові тези юриста:

Восени можуть змінити правила мобілізації та бронювання

Причиною може стати посилення наступу або мобілізація в РФ

Українські підприємства відчувають нестачу чоловіків

В Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ. Про це в інтерв’ю Главреду заявив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, Україна наразі змушена реагувати на проблеми з комплектуванням війська ситуативно. Тому у разі нового масштабного поповнення російської армії українська влада може вдатися до чергового перегляду мобілізаційних правил.

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"Якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі або півдні, я цілком очікую, що в Україні теж змінять правила", - зазначив Муренко.

Юрист пояснив, що Україна та Росія використовують різні підходи до поповнення особового складу. За його словами, Росія після досвіду примусової мобілізації почала робити більший акцент на фінансовій мотивації військових.

Муренко зазначив, що люди, яких примусово доставляють до військових частин, часто мають низьку мотивацію до виконання бойових завдань. Частина з них може бути корисною на небойових посадах, однак на передовій такі військовослужбовці, за його словами, нерідко демонструють низьку ефективність.

"Солдат, якого силоміць затримали на вулиці, - поганий солдат", - сказав юрист.

Водночас у Росії, за словами Муренка, почали активніше використовувати фінансові стимули. Для мешканців бідних регіонів РФ значні виплати за контракт можуть стати основною мотивацією для участі у війні.

Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

Чому Україна зіткнулася з дефіцитом військових

Муренко звернув увагу на те, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була іншою. У 2022 році багато українців самостійно приходили до ТЦК та хотіли вступити до Сил оборони. Однак тоді держава не очікувала, що війна триватиме роками.

"У 2022 році люди стояли в чергах біля ТЦК, хотіли служити і були мотивовані. А держава тоді сказала: "Ідіть додому, ви нам зараз не потрібні, у нас є кому воювати", - розповів він.

Дивіться відео інтервʼю Нікіти Муренка Главреду про зміни у мобілізації:

За словами юриста, згодом ситуація змінилася. Через втрати та тривалість війни виник дефіцит особового складу, після чого держава почала запроваджувати нові механізми мобілізації, оновлення військово-облікових даних і бронювання.

Муренко вважає, що головною проблемою залишається відсутність довгострокової стратегії.

"У нас немає послідовності. Ми як держава діємо ситуативно. Є проблема - ми зараз бачимо її розв’язання саме таким способом. Але не думаємо на крок уперед", - зазначив він.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Експерт наголосив, що дефіцит кадрів уже відчувають українські підприємства. За його словами, на роботу дедалі частіше приходять жінки, оскільки значну кількість чоловіків мобілізували. Водночас підприємствам необхідно бронювати окремих фахівців, без яких виробництво може зупинитися.

Муренко навів приклад підприємства, де близько 80% працівників уже становлять жінки. Іншим прикладом він назвав підприємство "Укроборонпрому", яке хотіло працевлаштувати 27-річного інженера, що працював над розробкою безпілотників. За словами юриста, чоловіка мобілізували в Кропивницькому попри супровідний лист і звернення підприємства.

"Тому, якщо війна триватиме, а Росія оголосить додаткову мобілізацію, я очікую подальшого посилення мобілізаційних заходів і в Україні", - підсумував Муренко.

Чим обернеться для РФ нова мобілізація - думка експерта

Економіст Віталій Шапран розповів Главреду, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може серйозно вдарити по економіці РФ. Російський цивільний сектор уже втратив значну частину запасу міцності, а подальше залучення людей до війни лише поглибить кризу.

Експерт також наголосив, що Москва вже витрачає резерви. За його оцінкою, від початку 2026 року РФ продала близько 44 тонн золота. Водночас більшість цивільних галузей скорочується, а падіння індексу Московської біржі, за його словами, свідчить про глибоку стагнацію.

"Для Росії проблема полягає в тому, що цивільний сектор уже не здатний забезпечувати військову машину", - наголосив Шапран.

На його думку, нова масштабна мобілізація може ще більше виснажити економічні ресурси країни-агресорки.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ексміністр оборони Михайло Федоров підкреслив необхідність реформа умов служби як першочергового кроку перед змінами системи комплектування. За його словами, серед запропонованих заходів були нові контракти, підвищення виплат та залучення іноземців до армії.

Юрій "Ахіллес" Федоренко наголосив на потребі підвищення грошового забезпечення та розширених соціальних гарантій для залучення добровольців. Федоренко також зазначив, що для проведення реформи потрібні фінансово-економічні ресурси, соціальні пакети та час на реалізацію ініціатив.

Нардеп Єгор Чернєв повідомив, що розгляд змін до переліку категорій, які не підлягають призову, тимчасово призупинено. За його словами, багатодітні батьки поки що залишаються у затвердженому переліку пільгових категорій.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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