Кримський міст впаде — сейсмолог передбачив неминучу катастрофу: названо терміни

Улюблений міст Путіна може зруйнуватися навіть без українських атак.

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​ Кримський міст зруйнується навіть без ударів українських ракет — сейсмолог / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/Krymsky_bridge, скріншот

Головні тези:

Кримський міст може обвалитися через землетруси

Незначні поштовхи постійно послаблюють опори об’єкта

Під час будівництва занизили сейсмічні ризики

Кримський міст може зіткнутися з серйозними наслідками у разі сильного землетрусу в регіоні. Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив сейсмолог Дмитро Гринь з Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна.

За словами експерта, невеликі підземні поштовхи, які регулярно фіксуються в районі Криму, здатні поступово послаблювати конструкції мосту та ґрунт під його опорами. Гринь зазначив, що для цієї території характерні сильні землетруси, які відбуваються приблизно раз на сто років.

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Сейсмолог стверджує, що під час проєктування та будівництва мосту російська сторона занизила оцінку сейсмічної небезпеки території. За його словами, споруда була зведена в зоні розломів між Керченським і Таманським півостровами, що може підвищувати ризики у разі сильної сейсмічної активності.

Експерт також звернув увагу на велику кількість дрібних землетрусів у регіоні. На його думку, такі поштовхи здатні накопичувати незначні пошкодження конструкцій, які з часом можуть призвести до серйозних наслідків.

Велика кількість дрібних землетрусів з часом може перерости в один великий. Як приклад Гринь нагадав про сильний землетрус 1927 року в районі Ялти, в результаті якого, за історичними даними, було зруйновано близько 70% будівель міста. Він вважає, що повторення подібної події сьогодні може становити загрозу й для Кримського мосту.

Якщо відбудеться сильний землетрус відповідно до столітнього циклу, то споруда може обвалитися, і для цього навіть не доведеться "допомагати" українськими ракетами.

"Українські землетруси доконають його [Кримський міст], навіть без зовнішнього впливу наших ракет", — сказав Суботін.

При цьому фахівець підкреслив, що столітня періодичність великих землетрусів не означає, що нове сильне явище обов’язково відбудеться у 2027 році. За його словами, це явище може статися "і завтра", і у 2032 році.

Кримський міст / Інфографіка: Главред ​

Землетруси в Криму — новини

Як писав Главред, 22 червня в районі анексованого Криму зафіксували кілька землетрусів, епіцентри яких знаходилися в акваторії Чорного моря.

Згідно з даними Головного центру спеціального контролю України, 22 червня 2026 року в Чорному морі було зафіксовано землетрус з епіцентром приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Севастополя. Відстань від епіцентру до району Кримського мосту становить близько 200 кілометрів.

Російські окупаційні чиновники повідомляли про десять землетрусів цього дня в Чорному морі біля берегів Севастополя.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

ЗСУ будуть наносити удари по Кримському мосту

У РФ припускають, що Україна, ймовірно, активізує свої зусилля щодо нанесення ударів по Керченському мосту в найближчі тижні. Про це пише The Guardian з посиланням на російські джерела, наближені до Кремля.

"У найближчі тижні тиск на Кримський міст, безумовно, посилиться в рамках стратегії України щодо розриву зв’язків між Кримом і материковою частиною країни… удари посиляться", — йдеться у повідомленні одного з російських Telegram-каналів із 1,5 мільйонами підписників, яким керує колишній чиновник Міністерства оборони Росії.

"Нам необхідно заздалегідь підготуватися до такого сценарію і зрозуміти, яку зброю можуть застосувати українські збройні сили", — додали на каналі.

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Про персону: Дмитро Гринь Дмитро Миколайович Гринь — український науковець-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України (НАНУ). Один із провідних українських експертів із землетрусів і сейсмічної активності, регулярно коментує для медіа природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.

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