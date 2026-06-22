Біля Криму сталося одразу кілька сильних землетрусів - що відомо

У центрі контролю зазначили, що за класифікацією такі землетруси належать до категорії відчутних.

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Біля Криму сталося 4 землетруси / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Поблизу узбережжя анексованого Криму стався землетрус

Епіцентри підземних поштовхів зафіксовані в Чорному морі

Магнітуда землетрусів становила від 3,3 до 3,8

У понеділок, 22 червня, в районі анексованого Криму зафіксували чотири землетруси, епіцентри яких розташовувалися в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними сейсмологів, землетруси сталися приблизно за 13 кілометрів від узбережжя півострова на глибині близько 16 кілометрів. Магнітуда коливань становила від 3,3 до 3,8.

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Підземні поштовхи зафіксували о 5:09, 5:27, 6:14 та 7:11.

"Епіцентр землетрусу знаходиться у Чорному морі (13 км до узбережжя Криму), на глибині 16 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних", - йдеться в повідомленні.

Землетруси у Криму / Фото: скриншот

Землетруси в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 травня, у Полтавському районі Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус. У Диканській територіальній громаді зафіксували сейсмічну активність з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера на глибині 4 кілометри.

На початку лютого в Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули одразу у кількох регіонах.

Раніше, в грудні 2025 року, в Тернопільській області було зафіксовано невеликий землетрус магнітудою 2,9 бала. Поштовхи відчувалися в Чортківському районі, зокрема в Мельниці-Подільській громаді, де сейсмічна активність зазвичай спостерігається рідко.

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Про джерело: Головний центр спеціального контролю Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного аентства України — центр контролю за сейсмологічною ситуацією на Землі, пише Вікіпедія. ГЦСК призначений для здійснення контролю національними технічними засобами: за додержанням міжнародних договорів та угод щодо обмеження та заборони випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах та проведенням ядерних вибухів в мирних цілях;

за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на території України та всієї Земної кулі;

за радіаційною обстановкою в пунктах дислокації підрозділів спецконтролю.

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