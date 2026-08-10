Мобілізація жінок без дітей в Україні: у ЦПД зробили гучну заяву

Петиція вже встигла спричинити хвилю чуток у соцмережах.

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Петиція про мобілізацію жінок без дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На сайті Кабміну зареєстрували петицію про призов жінок

Автор пропонує поширити військовий обов'язок на жінок без дітей

У ЦПД заявили, що жіноча мобілізація не планується

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей.

Відомо, що документ №41/010515-26еп з'явився 10 серпня 2026 року, його автором зазначений Русин Станіслав Іванович.

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Автор ініціативи пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей (за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки чи за станом здоров'я).

Свою позицію він аргументує Конституцією України та "принципом рівності громадян перед законом і необхідністю справедливого розподілу обов’язків у воєнний час".

Наразі петиція зібрала лише кілька голосів із 25 000 необхідних для розгляду урядом.

Реакція ЦПД на петицію

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко одразу відреагував на петицію та спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві.

Зокрема, він закликав не поширювати паніку.

"Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню", - написав керівник ЦПД.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Скасування відстрочок від мобілізації для багатодітних батьків

Народний депутат Єгор Чернєв, заступник голови профільного комітету та голова делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО заявляв, що наразі будь-які зміни щодо категорій призовників поставлені на паузу.

За його словами, це стосується обох напрямків: як потенційного обмеження вже діючих прав військовозобов’язаних, так і розширення переліку пільгових категорій чи надання нових привілеїв.

"На сьогоднішній день в комітеті з Нацбезпеки оборони та розвитку не розглядається змін до переліку осіб, які підлягають відстрочці. Наскільки мені відомо, і в Міністерстві оборони так само поки не йдеться по це", - наголосив Чернєв.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко заявив, якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі або півдні, то в Україні теж можуть змінити правила мобілізації.

Міністерство оборони України та ТЦК отримають доступ до ідентифікаційних номерів чоловіків віком від 18 до 60 років із баз Державної податкової служби. Одноразову передачу відомостей передбачено постановою Кабінету Міністрів №981.

Крім того, тисячі українських підприємств ризикують з 1 вересня втратити статус критично важливого через підвищення вимог до рівня заробітних плат, а їхні працівники - бронювання від мобілізації.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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