Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

Синоптикиня каже, що впродовж тижня буде чудова помірна температура повітря.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-upadet-do-20-gradusov-no-est-nyuans-kogda-vernetsya-zhara-10787273.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 11 та 12 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вівторок

Коли повернеться спека до +34 градусів

Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, буде спекотною, але вже у середу температура трохи знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Завтра - спека, післязавтра - знову розкішне повітря. В Україні атмосфера старається для всіх", - йдеться у повідомленні. відео дня

За її словам, завтра протягом дня температура повітря у більшості областей складатиме +29…+33 градуси, лише у західних областях очікується +23…+28 градусів.

Також у вівторок є ймовірність невеликих дощів на заході та півночі України, а на решті території прогнозується суха погода.

Погода 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 серпня

Діденко додала, що 12 серпня погода буде свіжішою, а температура повітря буде в межах від +20 до +26 градусів.

Водночас на півдні та південному сході спека ще збережеться. Там температура сягатиме +28…+31 градус.

Погода 12 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 11 серпня очікується до +30 градусів. А вже 12 серпня спека спаде до +23…+25 градусів. Опади можливі, але незначні.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли повернеться спека

Синоптикиня розповіла, що цей тиждень обіцяє чудову помірну температуру повітря, але найближчими вихідними знову повернеться спека до +30…+34 градусів.

"Проте вже серпень, ночі явно свіжіші, можна спати із відкритим вікном, з якого запливає розкішне смачне повітря зрілого літа", - підсумувала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 10 по 16 серпня, переважно буде стійкою та малохмарною, лише зрідка можливі короткочасні дощі.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.

Крім того, за прогнозами синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред