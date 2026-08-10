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Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

Марія Николишин
10 серпня 2026, 15:14
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Синоптикиня каже, що впродовж тижня буде чудова помірна температура повітря.
Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека
Прогноз погоди в Україні на 11 та 12 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок
  • Коли повернеться спека до +34 градусів

Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, буде спекотною, але вже у середу температура трохи знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Завтра - спека, післязавтра - знову розкішне повітря. В Україні атмосфера старається для всіх", - йдеться у повідомленні.

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За її словам, завтра протягом дня температура повітря у більшості областей складатиме +29…+33 градуси, лише у західних областях очікується +23…+28 градусів.

Також у вівторок є ймовірність невеликих дощів на заході та півночі України, а на решті території прогнозується суха погода.

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека
Погода 11 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 серпня

Діденко додала, що 12 серпня погода буде свіжішою, а температура повітря буде в межах від +20 до +26 градусів.

Водночас на півдні та південному сході спека ще збережеться. Там температура сягатиме +28…+31 градус.

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека
Погода 12 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 11 серпня очікується до +30 градусів. А вже 12 серпня спека спаде до +23…+25 градусів. Опади можливі, але незначні.

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека
Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли повернеться спека

Синоптикиня розповіла, що цей тиждень обіцяє чудову помірну температуру повітря, але найближчими вихідними знову повернеться спека до +30…+34 градусів.

"Проте вже серпень, ночі явно свіжіші, можна спати із відкритим вікном, з якого запливає розкішне смачне повітря зрілого літа", - підсумувала Діденко.

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 10 по 16 серпня, переважно буде стійкою та малохмарною, лише зрідка можливі короткочасні дощі.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.

Крім того, за прогнозами синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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