Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Коли повернеться спека до +34 градусів
Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, буде спекотною, але вже у середу температура трохи знизиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Завтра - спека, післязавтра - знову розкішне повітря. В Україні атмосфера старається для всіх", - йдеться у повідомленні.відео дня
За її словам, завтра протягом дня температура повітря у більшості областей складатиме +29…+33 градуси, лише у західних областях очікується +23…+28 градусів.
Також у вівторок є ймовірність невеликих дощів на заході та півночі України, а на решті території прогнозується суха погода.
Погода в Україні 12 серпня
Діденко додала, що 12 серпня погода буде свіжішою, а температура повітря буде в межах від +20 до +26 градусів.
Водночас на півдні та південному сході спека ще збережеться. Там температура сягатиме +28…+31 градус.
Погода в Києві
У Києві 11 серпня очікується до +30 градусів. А вже 12 серпня спека спаде до +23…+25 градусів. Опади можливі, але незначні.
Коли повернеться спека
Синоптикиня розповіла, що цей тиждень обіцяє чудову помірну температуру повітря, але найближчими вихідними знову повернеться спека до +30…+34 градусів.
"Проте вже серпень, ночі явно свіжіші, можна спати із відкритим вікном, з якого запливає розкішне смачне повітря зрілого літа", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 10 по 16 серпня, переважно буде стійкою та малохмарною, лише зрідка можливі короткочасні дощі.
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що з 10 серпня переважатиме погода без опадів. Відтак сонячних прояснень стане більше.
Крім того, за прогнозами синоптиків, серпень 2026 року в Україні буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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