РФ планує удари до 200 балістичних ракет за атаку: Мадяр назвав спосіб завадити ворогу

Командувач СБС Роберт Бровді назвав єдиний спосіб зменшити цю цифру та перелічив інші загрози, до яких готується Україна.

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РФ планує збільшити кількість балістичних ракет до 200 за одну атаку / Колаж: Главред

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РФ хоче збільшити залп балістики з 77 до 200 ракет

Частка реактивних Shahed зросла у 2,5 раза

Москва будує власний аналог Starlink

Росія планує наростити масований залп по Україні до 200 балістичних ракет за одну атаку - нині її спроможності обмежені 77 ракетами. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) в інтерв'ю агентству АР.

Навіть частковий вихід на заявлені показники змінить характер обстрілів українських міст, і командувач не покладається на те, що ворог провалить власні плани.

"Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини [запланованого показника], це все летітиме на нас", - зазначив Бровді.

Єдиним інструментом, який реально здатен зрізати ці цифри, він вважає ураження всіх російських підприємств, задіяних у ланцюжку виробництва ракет. АР трактує це як аргумент на користь розширення далекобійної спроможності Києва.

Дефіцит перехоплювачів для Patriot

Захист від балістики залишається найтоншим місцем української оборони через нестачу боєприпасів для ЗРК Patriot, констатує агентство.

"Це означає, що десятки ракет, випущених Росією під час масованих обстрілів, прориваються та вражають свої цілі", - пише АР.

Паралельно змінюється й структура повітряних атак: за останні тижні Москва у два з половиною рази підняла частку реактивних Shahed, які українським силам збивати відчутно складніше.

Глушіння зв'язку та власний супутниковий проєкт РФ

Окремий блок загроз стосується технологічної переваги України на фронті - Росія масштабно розгортає засоби радіоелектронного подавлення, які здатні частково погіршувати роботу Starlink.

Крім того, Кремль розробляє власну систему супутникового зв'язку як конкурента американській, і Бровді бачить у цьому проблему далеко за межами українського фронту.

"Це ризик для всієї планети, тому що диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі", - сказав він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

РФ готує масштабні удари по енергетиці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні.

Зазначається, що для атак ворог може використати стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026-2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - наголошують аналітики.

Атаки РФ по Україні - новини по темі

Як писав Главред, у ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

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Про джерело: The Associated Press Associated Press (скор. AP) - одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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