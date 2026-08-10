Долар дорожчає, євро зробив ривок: новий курс валют на 11 серпня

Вартість одразу трьох іноземних валют різко зросла.

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Курс валют в Україні на 11 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют в Україні 11 серпня

На скільки подорожчала кожна валюта

На вівторок, 11 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, найвідчутніше подорожчала європейська валюта, курс якої зріс на 17 копійок. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,83 грн/дол, що на 7 копійок більше, ніж у понеділок (44,76 грн/дол).

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 11 серпня встановлено на рівні 51,78 грн/євро. Станом на 10 серпня курс складає 51,61 грн/євро. Таким чином, валюта подорожчала одразу на 17 копійок.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого встановлено на рівні 12,04 грн/злотий, а попереднього робочого дня він становив 12,01 грн/злотий. Валюта подорожчала на 3 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 16 серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині серпня на валютний ринок України може вплинути ситуація на паливному ринку.

Зокрема, за його словами, через нестабільні ціни на нафту та безпекові ризики українські імпортери можуть активніше купувати валюту, щоб заздалегідь сформувати запаси.

Він переконаний, що до 16 серпня курс на міжбанку складатиме 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

"Інформаційні хвилі можуть накочуватися одна за одною, проте валютний ринок, найімовірніше, залишиться побіля своїх нинішніх "берегів"", - каже Лєсовий.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

Також експерти вважають, що в серпні різкого обвалу гривні очікувати не варто. Національний банк має достатні резерви й продовжує згладжувати коливання за допомогою валютних інтервенцій.

Крім того, Тарас Лєсовий говорив, що у серпні на валютний ринок України одночасно діятимуть дві протилежні групи чинників – одні підтримуватимуть гривню, інші створюватимуть короткостроковий тиск на курс.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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