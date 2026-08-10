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"Уособлює все погане": Кулик назвав, хто для Польщі гірший за Бандеру

Олексій Тесля
10 серпня 2026, 18:57
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Віталій Кулик переконаний, що польське суспільство перенасичене історичними наративами.
У Польщі посилюються антиукраїнські настрої / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Кулика:

  • Польське суспільство перегріте історичними наративами
  • Навроцький зберігає старий підхід у політиці наративів

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання щодо наростання антиукраїнської істерії в Польщі.

"Польське суспільство перегріте історичними наративами. Навроцький, будучи президентом, продовжує залишатися ще й директором Інституту національної пам’яті - нехай не формально, але реально. Він дотримується наративної політики у риториці, виступах тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що для середньостатистичного українця питання історичної пам’яті в контексті українсько-польських відносин не є пріоритетом.

"Так, у нас відбувається націоналізація держави та історичної спадщини. У нас ще не завершено формування політичної нації, і нам доведеться подолати певний період із перекосами, пов’язаними з націоналізацією та побудовою власного історичного наративу, який, зокрема, включає в себе боротьбу УПА за незалежність. Це не абсолютизується в українському суспільстві", - зазначив він.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що для поляків постать Степана Бандери рівнозначна Волинській трагедії.

"Для поляків Бандера уособлює все погане, що українці зробили для Польщі. Але, чесно кажучи, якби не було Бандери, був би Хмельницький, який для польської держави, польської історіографії та польського національного історичного наративу є набагато більшим злом, ніж Бандера", - додав Кулик.

Скандал із Польщею: розкрито головну причину

Історик і народний депутат, який раніше очолював Український інститут національної пам’яті, Володимир В’ятрович висловив свою оцінку того, чому польська влада, на його думку, посилює антиукраїнські настрої в суспільстві.

Він вважає, що нинішня ситуація стала результатом тривалого формування відповідних поглядів серед поляків. За словами В'ятровича, протягом приблизно двох десятиліть польські політики активно просували трактування історичних подій, засновані на уявленні про нібито організований українськими націоналістами геноцид.

Як зазначив історик, сформовані таким чином суспільні настрої тепер використовуються в політичних цілях. На його думку, нагнітання негативного ставлення до України дозволяє окремим польським політикам отримувати додаткову підтримку та отримувати з цієї ситуації політичні переваги.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді в соцмережах публічно пояснили, що це рішення пов’язане з присвоєнням підрозділу Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Нагадаємо, раніше глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький оприлюднив подробиці. За його словами, позбавлення ордена було виваженим кроком після надання Україні часу на зміну позиції щодо назви підрозділу УПА, при цьому польська сторона відкидає звинувачення у стратегічній помилці.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський надіслав орден Білого орла президенту Польщі "Новою поштою". Володимир Зеленський пояснив, чому повернув Польщі орден Білого орла, та висловився щодо майбутнього українсько-польських відносин.

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Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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