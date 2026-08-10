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"Нікому не стане легше": у ВС закликали медіа не роздмухувати тему "незбитих ракет"

Віталій Кірсанов
10 серпня 2026, 15:34
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З відповідним зверненням виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
У ЗС закликали ЗМІ не роздувати тему
У ЗС закликали ЗМІ не роздувати тему "незбитих ракет" / колаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ignat, ua.depositphotos.com

Що сказав Юрій Ігнат:

  • Українським ЗМІ не варто надавати ворогу готові приводи для публікацій
  • Україна продовжує очікувати від партнерів поставок необхідного озброєння
  • Показник збиваності "Шахедів" залишається максимально високим - до 95%

У Повітряних силах ЗСУ закликали українські ЗМІ та Telegram-канали відмовитися від гучних публікацій про нібито "незбиті ракети" під час російських атак. Військові пояснюють, що українська ППО щодня відбиває комбіновані удари РФ, використовуючи всі доступні засоби.

З відповідним зверненням виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, українські моніторингові групи проаналізували кількість публікацій про балістичні ракети після останніх атак, зокрема по Одеській області. Ігнат зазначив, що під час пошуку інформації про Повітряні сили в інтернеті користувачі натрапляють на тисячі матеріалів із заголовками про те, що "жодної ракети не збито".

"Дуже хотів би звернутися, користуючись ефіром, до українських ЗМІ, до Telegram-каналів... Наші моніторингові групи проаналізували, скільки було інформації саме щодо балістики під час останніх атак, зокрема на Одеську область. Введіть у Google "Повітряні сили" - (бачимо) "жодної ракети не збито". Тисячі посилань. Якщо ви думаєте, що від цього комусь стане легше, якщо ми будемо нагнітати такими заголовками… Противник просто бере, цитує й передруковує… українські ЗМІ, українські Telegram-канали: "Ось подивіться, у них не збито жодної ракети". Ми робимо всю роботу за Скабєєву, за Соловйова тощо", - заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що характер подання інформації безпосередньо впливає на сприйняття подій українським суспільством. На його думку, подібні формулювання можуть використовуватися російською пропагандою, тому українським ЗМІ не варто надавати супротивнику готові інформаційні приводи.

"Від того, що ми про це напишемо, нікому не стане легше", - додав Ігнат.

Він також зазначив, що Україна продовжує очікувати від міжнародних партнерів поставок необхідного озброєння. За словами офіцера, відповідна робота ведеться, проте на даний момент країні не вистачає протиракетних засобів.

Ігнат розповів, що Росія останнім часом завдає ударів, зокрема, по портовій інфраструктурі та логістичних об’єктах. За його словами, таким чином російська сторона намагається вплинути на певні економічні процеси.

Для атак РФ задіює різні типи повітряного озброєння. Серед них - балістичні та крилаті ракети, авіаційні засоби ураження, а також ударні безпілотники, включаючи реактивні дрони-камікадзе.

При цьому українська протиповітряна оборона продовжує відбивати комбіновані удари всіма доступними засобами.

"Показник збиваності "Шахедів" залишається максимально високим - до 95%. Звісно, про ракети, що летять за балістичною траєкторією, на жаль, не можна так говорити через відсутність ракет для Patriot - єдиної системи, здатної протидіяти балістичним ракетам", - зазначив Ігнат.

'Нікому не стане легше': у ВС закликали медіа не роздмухувати тему 'незбитих ракет'
Інфографіка: Главред

Скільки балістичних ракет може запускати РФ по Україні - думка експерта

Фахівець з радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія продовжуватиме завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробничих об’єктах та логістичних центрах. Ворог може запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади продовольства, склади будівельних матеріалів, роздрібні магазини, виробничі об’єкти. І так триватиме, доки у ворога є балістичні ракети", - зазначив Бескрестнов.

Експерт вважає, що нинішнє збільшення кількості ракетних запусків пов’язане з бажанням Кремля продемонструвати силу. Водночас, за його оцінкою, Росія має можливість підтримувати таку інтенсивність ударів.

"За моїми оцінками, ворог може запускати по нас близько 100 балістичних ракет щомісяця. Зараз ця інтенсивність збільшилася, тому що їм потрібна така демонстративна реакція", - пояснив він.

Удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні і може кинути на неї стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули в результаті ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина.

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Про особу: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

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