Котлище захлопнеться: ЗСУ організували неочікувану пастку для РФ біля річки Сейм

Коли окупанти зрозуміють, що єдиний варіант – це поїхати в українську в'язницю та підлатати свої рани, вони обов'язково ним скористаються.

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ЗСУ організували котел для окупантів / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Російські військові на Курщині біля річки Сейм СОУ потрапили в оперативний котел. Однак, як би не звучала фраза: "русские своих не бросают", Кремль аж ніяк не збирається рятувати своїх людей.

Як розповів 24 Каналу російський публіцист, громадський діяч й опозиціонер Ростислав Мурзагулов, за Курщину в Росії відповідає колишній охоронець Путіна, який навіть зашнуровував очільнику Кремля чобітки, Дюмін.

Як зазначає Мурзагулов, це абсолютно не простенька особистість і Дюміна бояться всі люди в погонах. Однак навіть під час виступу на форумі у Владивостоці Володимир Путін чітко окреслив, що на Курщину плювати, головне для нього – Донбас.

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ЗСУ, своєю чергою, утворили для російських бійців котел біля річки Сейм.

Що за річка Сейм Сейм — річка в Росії (в межах Бєлгородської і Курської областей) та в Україні, в межах Сумської області (Сумський та Конотопський райони) та Чернігівської області (Корюківський і Ніжинський райони).

Ліва і найбільша притока Десни (басейн Чорного моря).

"ЗСУ дуже бережуть життя своїх солдатів і вони намагаються мінімізувати жертви серед мирного населення. Там є російські війська у великій кількості, і якщо почати грати в танковий біатлон, то загине багато своїх і зачепить багато цивільних",– зауважив російський публіцист.

Однак настрої в армії окупанта, за словами громадського діяча, абсолютно не патріотичні.

"Це армія бідних і знедолених. Коли в них закінчиться провіант, вони здадуться в полон. Вони бачили, в яких умовах живуть російські полонені й уже не вірять розповідям пропаганди. Коли вони зрозуміють, що єдиний варіант – це поїхати в українську в'язницю та підлатати свої рани, вони обов'язково ним скористаються. Вони знають, що їх там не розстріляють, їх обміняють або дадуть можливість залишитись в Україні", – наголосив російський опозиціонер.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Просування Сил оборони України на Курщині надалі, найімовірніше, буде обмеженим, такою думкою поділився військовий експерт Павло Лакійчук. Він розповів, де ЗСУ звільнять землі в Курській області.

Однак у Курській області ЗСУ йдуть уперед. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник

Що цікаво, диктатор різко понизив планку цілей "СВО". З військового погляду, Донеччина – це все, що він може зробити, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман.

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