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У Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків

Олексій Тесля
7 вересня 2024, 03:01
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Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.
У Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків
/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Зниження темпів просування ЗСУ в Курській області пов'язане з тим, що українські сили досягли "оперативної глибини" свого наступу і мають узяти паузу, щоб підтягнути логістику, заявив глава програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, підполковник запасу Олексій Мельник.

"Українські сили зараз досягли оперативної глибини, на які планують подібні наступи... Під час оперативної паузи оцінюється, чи зупинятися на цьому рубежі, чи розвивати наступ далі після підтягування логістики та резервів", - зазначив він у коментарі ВВС Україна.

Експерт пояснив, що така пауза необхідна стороні, яка не має потужних підготовлених резервів, здатних одразу продовжити рух на десятки кілометрів. У таких умовах командування має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, і закрити фланги від контрударів противника.

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Аналітик упевнений, що на 6 вересня операція в Курській області вже "довела свою абсолютну доцільність", і ризики, що існували, повністю виправдалися. Зокрема, це дало можливість ЗСУ поповнити запаси техніки і боєприпасів за рахунок трофеїв, збільшити "обмінний фонд" і підняти моральний дух цивільних і військових.

Водночас, ця операція не змусила Путіна загальмувати наступ на Донеччині та не убезпечила від російських повітряних ударів прикордоння Сумщини. Однак про остаточний успіх чи провал Курської операції можна буде говорити, коли вона дійде до свого логічного фіналу, зазначає Мельник.

Своєю чергою співзасновник аналітичного центру DeepState Роман Погорілий додав, що просування ЗСУ в Курщині відбувається одразу на кількох напрямках, але не "підсвічується" у ЗМІ з певних міркувань.

"Чи має можливість український наступ рухатися далі? Звичайно, і він зараз рухається далі, намагається реалізовувати поставлені завдання", - наголосив він у коментарі ВВС Україна.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція на Курщині - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.

Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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