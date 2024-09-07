"Територію зачистять від ворога": де ЗСУ звільнять землі в Курській області

Просування Сил оборони України в Курській області надалі, найімовірніше, буде обмеженим, такою думкою поділився військовий експерт Павло Лакійчук.

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ЗСУ в Курській області зачистять від ворога територію на лівому фланзі, де річка Сейм - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, DeepState

Українській армії надалі навряд чи вдасться швидко просуватися в Курській області. Але територія на лівому фланзі регіону, де річка Сейм, буде зачищена від ворога. Про це заявив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", військовий експерт Павло Лакійчук.

У своїй колонці на Главреді він розповів про те, що перспективи подальшого просування Сил оборони залежать від наявності резервів і здатності зберегти логістику.

"Що стосується того, наскільки далеко зайдуть наші війська вглиб території противника, і як довго триватиме операція на Курщині, все залежить від наявності резервів - як людських, так і матеріальних. Загалом найкращий варіант для військ, які зайшли на територію противника на таку глибину, - зберігання логістичних ланцюжків між своїми регіонами і на території противника. Тоді угруповання може проводити ефективні бойові дії", - зазначив Лакійчук.

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Крім того, він додав, що далі ЗСУ навряд чи зможуть так само швидко просуватися Курщиною. Але територію біля річки Сейм мають звільнити.

"На мою думку, надалі просування українських військ Курською областю, найімовірніше, буде обмеженим. Це демонструють і спостереження за ситуацією: спочатку був стрімкий прорив, а потім наступальні темпи поступово знизилися. Єдине, на лівому фланзі, там, де річка Сейм, уся територія явно буде зачищена від ворога", - наголосив Павло Лакійчук.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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