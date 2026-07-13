Європа створила з Україною нову військову коаліцію - перші деталі

Лідери країн Європи та Україна підписали декларацію про спільний протиракетний потенціал для континенту.

https://glavred.net/world/evropa-sozdala-s-ukrainoy-novuyu-voennuyu-koaliciyu-pervye-podrobnosti-10780328.html Посилання скопійоване

Десять держав Європи запускають щит проти балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

Десять країн створюють коаліцію протиракетної оборони

Зеленський нагородив Макрона орденом Свободи

Сибіга розкрив порядок денний саміту в Парижі

Україна разом із Данією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Норвегією, Іспанією, Швецією та Великою Британією оголосили про запуск процесу створення Інтегрованої коаліції протибалістичної оборони - суто оборонного об'єднання, покликаного захистити континент від зростаючої ракетної загрози. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Лідери десяти країн наголошують, що захист Європи потребує єдиної архітектури протиракетної оборони, яка доповнить уже наявні національні системи ППО та об'єднає промисловий і науковий потенціал учасників.

відео дня

"Ми переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх ракетних загроз. Об'єднавши нашу оборонну промислову базу, наукові дослідження та оперативний досвід, ми прагнемо створити спільний протиракетний потенціал для Європи", - йдеться у спільній декларації лідерів.

Автори документа окремо визнають унікальний досвід України, здобутий у протистоянні агресії Росії, та наголошують, що коаліція залишається відкритою для приєднання інших держав, які поділяють її принципи та цілі. Наступним кроком мають стати спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління та дорожня карта для досягнення перших оперативних можливостей об'єднання.

Зеленський відзначив Макрона орденом Свободи

Президент Зеленський провів окрему зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном напередодні засідання Антибалістичної коаліції та "Коаліції охочих", під час якої сторони узгодили пріоритети двосторонньої співпраці та обговорили ситуацію на фронті, повідомив глава держави в Telegram.

За словами Зеленського, у понеділок він відзначив Макрона орденом Свободи за багаторічну підтримку України.

"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак", - написав Зеленський.

Український лідер додав, що розраховує на технологічний потенціал Франції для посилення української ППО та прискорення розвитку європейської антибалістики.

"У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками", - зазначив він.

Згодом президент також наголосив, що розробка антибалістики напряму впливає на завершення війни РФ проти України

"Сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме.Я вдячний Президенту Макрону за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції. Також дякую радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися тут. Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", - написав глава держави.

Порядок денний паризького саміту

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що приєднається до роботи саміту "Коаліції охочих" у Парижі, де основна увага прикута до посилення антибалістичних спроможностей України.

"Порядок денний сьогодні зосереджений на зміцненні оборони України, зокрема антибалістичних спроможностях, розвитку Коаліції охочих та координації подальших кроків з нашими найближчими партнерами для збільшення безпекової підтримки України", - написав він у соціальній мережі Х.

Дипломат уточнив, що разом із першою леді Оленою Зеленською також проведе зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО, щоб обговорити захист культурної спадщини України та розвиток стратегічного партнерства з організацією.

"Від Брюсселя до Парижа ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб пришвидшити ухвалення рішень, які зміцнюють оборону, стійкість та європейське майбутнє України", - наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Створення антибалістики - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов наголосив на систематичній загрозі балістичних ударів з боку Росії. Він також заявив, що щомісячні удари по 30 ракет є достатньо реалістичним сценарієм. За його словами, запаси російських ракет дозволяють завдавати приблизно 30 балістичних ударів щомісяця.

Іспанське видання El País констатувало суттєву вразливість української системи ППО щодо балістичних ракет. У матеріалі було зазначено, що українське ППО пропускає 92% балістики. Згідно з публікацією, з 53 випущених по Києву балістичних ракет 49 досягли цілей, а під час атаки 6 липня жодну з 29 ракет не було перехоплено.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки балістичного удару по Одещині. Він зазначив, що удар по Одещині пошкодження інфраструктури. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до шести, одна людина перебуває у важкому стані.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред