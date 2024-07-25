Як і де дізнатись свою військово-облікову спеціальність

Військово-облікову спеціальність повинен знати кожен військовозобов'язаний, вона має бути вказаною у військовому квитку.

https://glavred.net/war/kak-i-gde-uznat-svoyu-voenno-uchetnuyu-specialnost-10583579.html Посилання скопійоване

ВОС, для чого вона потрібна і де дізнатися / колаж: Главред, фото: Слово і Діло, АрміяInform

Військово-облікову спеціальність повинен знати кожен військовозобов'язаний. Вона має бути вказаною у приписному посвідченні, чи у військовому квитку. Про це розповіли Новини.PRO.

Всі необхідні дані, які вказуються у ВОС необхідні для призначення людини у структурі армії до певного роду військ.

"Військово-облікова спеціальність зазвичай вказується у військово-облікових документах — у військовому квитку (чи його тимчасовому варіанті), або у приписному посвідченні", - йдеться у матеріалі журналістів. відео дня

Кожна ВОС має свій код, згідно якого і можна розшифрувати спеціалізацію. Для військовослужбовці рядового, сержантського та старршинського складу можуть побачити дані про ВОС на 10-12 сторінці військового квитка.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Офіцери запасу мають запис про військово-облікову спеціальність (з відповідним кодом) на 4-й сторінці військово-облікового документу.

Новини мобілізації в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про необхідну кількість мобілізованих військових та про просування мобілізації.

Також раніше юристи заявили, що якещо у військовозобов'язаних, які не оновили дані в ТЦК немає майна, з якого можна стягнути штраф, то скоріш за все їх не штрафуватимуть взагалі.

Під час мобілізації в Україні росіяни почали створювати штучні та фейкові новини про ТЦК та публікують відео з моментами бійок і конфліктів.

Читайте інші новини про мобілізацію:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред