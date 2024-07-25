УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як і де дізнатись свою військово-облікову спеціальність

Степан Гафтко
25 липня 2024, 22:46
41
Військово-облікову спеціальність повинен знати кожен військовозобов'язаний, вона має бути вказаною у військовому квитку.
Як і де дізнатись свою військово-облікову спеціальність
ВОС, для чого вона потрібна і де дізнатися / колаж: Главред, фото: Слово і Діло, АрміяInform

Військово-облікову спеціальність повинен знати кожен військовозобов'язаний. Вона має бути вказаною у приписному посвідченні, чи у військовому квитку. Про це розповіли Новини.PRO.

Всі необхідні дані, які вказуються у ВОС необхідні для призначення людини у структурі армії до певного роду військ.

"Військово-облікова спеціальність зазвичай вказується у військово-облікових документах — у військовому квитку (чи його тимчасовому варіанті), або у приписному посвідченні", - йдеться у матеріалі журналістів.

відео дня

Кожна ВОС має свій код, згідно якого і можна розшифрувати спеціалізацію. Для військовослужбовці рядового, сержантського та старршинського складу можуть побачити дані про ВОС на 10-12 сторінці військового квитка.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Офіцери запасу мають запис про військово-облікову спеціальність (з відповідним кодом) на 4-й сторінці військово-облікового документу.

Новини мобілізації в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про необхідну кількість мобілізованих військових та про просування мобілізації.

Також раніше юристи заявили, що якещо у військовозобов'язаних, які не оновили дані в ТЦК немає майна, з якого можна стягнути штраф, то скоріш за все їх не штрафуватимуть взагалі.

Під час мобілізації в Україні росіяни почали створювати штучні та фейкові новини про ТЦК та публікують відео з моментами бійок і конфліктів.

Читайте інші новини про мобілізацію:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні контрактна армія
Реклама

Головне за день

Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

23:39 Політика
"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

23:10 Україна
Росія підняла авіацію - 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, є загроза обстрілу

Росія підняла авіацію - 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, є загроза обстрілу

22:24 Війна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 19581

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes 5585

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 3523

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ 2521

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Останні новини

23:44

Жорін: у росіян є піхота і для Харкова, і для Півдня, для ЗСУ це - великі ризики

23:39

Китай ніколи не стане на бік РФ: Кулеба здивував заявою

23:10

"Є поставки": Зеленський заінтригував деталями ракетної програми України

22:52

Заклала все: путіністка Лариса Доліна в біді - росЗМІ

22:47

Що миттєво вбиває тарганів: 4 найкращі засоби, щоб небезпечні комахи зникли назавждиВідео

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
22:46

Як і де дізнатись свою військово-облікову спеціальність

22:32

"А де зараз Валерій?": Галич з O.Torvald розповів про давній конфлікт з Меладзе

22:24

Росія підняла авіацію - 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, є загроза обстрілу

22:14

У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

Реклама
22:06

"Перерили" бази даних: у МВС розкрили, як "вирахували" ймовірного вбивцю Фаріон

21:34

Рецепт часнику на зиму - гості стоятимуть у черзі за рецептомВідео

21:24

В Україні продали майна Медведчука майже на мільйон: куди підуть гроші

21:17

Коли потрібно викопувати цибулю: 2 найголовніші ознаки, на які треба звернути увагуВідео

21:14

Відчують по всій Росії: у Зеленського натякнули на нові "блекаути" в РФ

20:55

Зеленський відреагував на затримання убивці Фаріон: каже, буде більше новин

20:23

Будуть години зі світлом для всіх: графік вимкнення електроенергії на 26 липня

20:14

Потужна кібератака ГУР: хакери "поклали" десятки цілей у РФ – ЗМІ

19:40

Скажений вітер і грози: Україну накриває потужний шторм

19:34

Росіяни розрізали залізничний міст на металобрухт і виявилися відрізаними від інших сіл

19:30

Юна дружина Остапчука розкрила подробиці вагітності від шоумена

Реклама
19:23

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

19:00

План Джонсона для Трампа щодо України – це прихований ультиматум ПутінуПогляд

18:25

Суперечка з Україною про роснафту: у ЄС м'яко "відшили" Угорщину та Словаччину - FT

18:17

"Усі будуть зі світлом": українців здивували несподіваним прогнозом відключень

18:16

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві ФаріонФото

17:47

Збій або пороблено: зірка Танців з зірками поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

17:31

Весь рік буде успішним: кого потрібно погладити 26 липня - прикмети

17:28

Проривалися з боєм: бійці ЗСУ вийшли з оточення на сході - у Мережі дізналися деталі

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

Реклама
15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти