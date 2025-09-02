Рус
"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі Парубія

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2025, 22:36
551
У підозрюваного у вбивстві Парубія не було спільників в Україні.
У підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія не було спільників в Україні. Про це заявив заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Імовірний убивця планував сховатися Хмельницькій області, після чого виїхати за межі країни.

"Але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Варто зазначити, що Нєбитов не заперечував наявності ймовірних спільників за межами України.

Дивіться відео із заявою Андрія Нєбитова:

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що вже спливають "жахливі обставини" та нові обставини злочину. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права вийти під заставу.

"Важливо, щоб суспільство отримало всю встановлену та перевірену інформацію - наскільки це можливо відповідно до процесуальних норм. Дякую всій команді, яка цілодобово працює, щоб встановити правду. Сьогодні у Львові відбувся похорон Андрія Парубія. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!" - сказав президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Відомо, що у підозрюваного був син Михайло-Віктор із позивним "Лемберг". Він добровольцем пішов на фронт і служив у розвідці 3-го мехбату 93-ї бригади. 20 травня 2023 року він зник безвісти під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Підозрюваний у вбивстві був у розлученні з матір'ю Михайла-Віктора. Олена Чернінька розповіла Еспресо про те, що вже 27 років не підтримувала зв'язок із колишнім чоловіком.

"Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла в цій ситуації не була спотворена", - повідомила Олена, яка, написала книгу про свого сина "Лемберг: мамцю, ну не плач".

Жінка висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія.

Убивство Андрія Парубія - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Львові, близько полудня, сталася стрілянина в одному з районів міста. Правоохоронці виявили, що постраждалий загинув ще до приїзду медиків. Загиблим виявився Андрій Парубій - народний депутат України та колишній голова Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вбивство політика було ретельно підготовлено заздалегідь. За словами глави держави, для розслідування цієї справи задіяні всі необхідні сили.

У ніч на 1 вересня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного в резонансному вбивстві. Ним виявився 52-річний житель Львова. Зараз із ним проводяться слідчі дії, йому оголошено про підозру.

Як повідомляв Главред, за даними поліції, 52-річний львів'янин тривалий час стежив за політиком, ретельно готувався до злочину і 30 серпня, замаскувавшись під кур'єра, розстріляв Парубія у Львові. Після 8 пострілів він намагався замести сліди і втекти, проте був знайдений і затриманий через 36 годин. Правоохоронці заявили, що вбивство має "російський слід".

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Андрій Парубій Андрій Нєбитов
