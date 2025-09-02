Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

Моніторингові канали повідомили про ймовірне підняття у повітря ворожих літаків Ту-95МС.

Загроза ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Що відомо:

РФ атакувала Україну "Шахедами"

РФ може завдати комбінованого удару по Україні

Зафіксовано активність ворожої авіації

Російські окупанти можуть завдати комбінованого удару по Україні. Ворог вже запустив ударні безпілотники типу "Шахед". Моніторингові канали попереджають про зліт стратегічної авіації.

"За попередніми даними, в повітрі 2 борти Ту-95МС з Оленья", - йшлося у повідомленні.

Також моніторинги повідомили про "червоний рівень небезпеки щодо масованого застосування ударних дронів та ракет"

Згодом стало відомо про те, що активність ворожої радіоапаратури не була помічена. Однак поки не можна стверджувати, що ракетної атаки не буде.

Водночас Tracking пише про активність борту Ту-95МС/Ту-160 на авіабазі "Енгельс-2.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Водночас попереджається про атаку "табунів" "Шахедів", які летять через Київську область у бік західних областей.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Раніше, у ніч на 28 серпня, російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

