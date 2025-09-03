Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

https://glavred.net/war/rossiya-atakuet-dronami-ukrainu-v-krupnyh-gorodah-razdayutsya-vzryvy-rabotaet-pvo-10694876.html Посилання скопійоване

У ніч на 3 вересня Росія знову атакувала Україну дронами. За даними Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

Окупанти атакували Луцьк, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Він закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, не стояти біля вікон та не виходити на вулицю, аби уникнути травм від гільз, що розлітаються під час збивання ворожих БпЛА.

"Гільзи від крупнокаліберних кулеметів можуть летіти з великою швидкістю й загрожувати життю та здоров’ю", – пояснив Поліщук. відео дня

За його даними, о 00:17 ворог націлив БпЛА на місто: "Прошу бути в безпечному місці". Уже о 00:42 він додав, що в Луцьку працює протиповітряна оборона, яка збиває ворожі дрони.

У Рівному пролунала серія вибухів, повідомляють журналісти Суспільного. За даними телеграм-каналу міського голови Олександра Третяка, сили ППО міста активно відбивають атаку.

"Над містом Рівне гучно. Наші сили збивають повітряні ворожі цілі", – йдеться у повідомленні.

У Києві також було чути вибухи та роботу мобільних вогневих груп у центральній частині міста. За даними Київської міської військової адміністрації, атака ударних дронів на столицю триває.

"На підльоті до Києва ще є повітряні цілі. Можлива робота ППО", – повідомили в КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що у Деснянському районі зафіксовано падіння безпілотника.

"Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", – написав він.

