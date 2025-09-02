Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Моніторингові канали фіксують підготовку Росії до масштабного ракетного удару.

Експерти попереджають про можливий масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Коротко:

Росія запустила ударні БпЛА по Києву, оголошено повітряну тривогу

Сили ППО працюють по ворожих дронах, мешканців закликають у укриття

Загроза масованого ракетного удару у найближчі 48 годин з різних напрямків

2 вересня ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. У зв’язку з цим у Києві оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

У столиці сили ППО працюють по ворожих безпілотниках. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою.

Крім того, існує ймовірність масованого ракетного удару по Україні в найближчі 48 годин. Про це повідомляє нардеп ЛМР Ігор Зінкевич, посилаючись на дані моніторингових служб.

За інформацією, до можливих атак можуть бути залучені різні види озброєння: крилаті ракети "Х-101", крилаті ракети морського базування "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети різних типів та ударні безпілотники (БпЛА). Така різноманітність свідчить про масштабну підготовку до удару з різних напрямків.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Відомо також, що Росія вже запустила безпілотні дрони з п’яти різних точок. Фіксується активна підготовка до запусків ще на двох інших локаціях, що підсилює загрозу ракетних і безпілотних атак.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Раніше, у ніч на 28 серпня, російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

