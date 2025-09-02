Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Руслан Іваненко
2 вересня 2025, 19:53оновлено 2 вересня, 21:20
1226
Моніторингові канали фіксують підготовку Росії до масштабного ракетного удару.
Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару
Експерти попереджають про можливий масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Росія запустила ударні БпЛА по Києву, оголошено повітряну тривогу
  • Сили ППО працюють по ворожих дронах, мешканців закликають у укриття
  • Загроза масованого ракетного удару у найближчі 48 годин з різних напрямків

2 вересня ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. У зв’язку з цим у Києві оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

"Загроза БпЛА для Києва. Може бути гучно", – йдеться у повідомленні.

відео дня

У столиці сили ППО працюють по ворожих безпілотниках. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою.

Крім того, існує ймовірність масованого ракетного удару по Україні в найближчі 48 годин. Про це повідомляє нардеп ЛМР Ігор Зінкевич, посилаючись на дані моніторингових служб.

За інформацією, до можливих атак можуть бути залучені різні види озброєння: крилаті ракети "Х-101", крилаті ракети морського базування "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети різних типів та ударні безпілотники (БпЛА). Така різноманітність свідчить про масштабну підготовку до удару з різних напрямків.

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Відомо також, що Росія вже запустила безпілотні дрони з п’яти різних точок. Фіксується активна підготовка до запусків ще на двох інших локаціях, що підсилює загрозу ракетних і безпілотних атак.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Раніше, у ніч на 28 серпня, російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

21:18Синоптик
Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:56Світ
Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

19:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Останні новини

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часу

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Реклама
19:21

"Молюсь": з'явилась тривожна заява радника Трампа на фоні чуток про його смерть

19:06

Із чого насправді роблять маргарин: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

18:53

Граціозна Варвара Кошова поділилася особистим

18:52

Не лише штраф а навіть втрата прав: в Україні водіїв почали суворо карати за фари

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилкуВідео

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

Реклама
17:56

Картоплю категорично не можна зберігати з одним овочем: у чому фатальна помилкаВідео

17:55

Спонсорує ЗСУ: Валерій Меладзе на межі втрати російського громадянстваВідео

17:45

Запаси уже на мінімумі: ціна на важливий продукт різко зросте в кінці 2025-го

17:44

В якому віці люди найнещасніші та найщасливіші — дослідження вчених здивує

17:16

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

17:00

Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

16:59

Багато хто використовує холодильник неправильно: які продукти не можна заморожуватиВідео

16:34

Пишні бали, дуелі та авантюри: як у "Замку Радомисль" знімають серіал "Виговський"

16:25

"Велика китайська стіна" по-українськи - де знаходиться найдовший в світі будинокВідео

16:19

"Спіймала зірку": Тіна Кароль потрапила у скандал через ігнорування фанатівВідео

16:15

"В нього є три завдання": у Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї

15:58

"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

15:58

Чоловіки здивуються, жінки оцінять: навіщо в трусах кишенька і чому вона важлива

15:34

В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

15:20

"Я люблю Україну" повертається: новий сезон улюбленого родинного шоу знову на ТЕТВідео

15:11

Ердоган поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна

14:56

Найкращий дзвінок будильника: ідеальний варіант для бадьорого ранку та енергійного дняВідео

14:49

"Трамп не обіцяв": аналітик пояснив, яким буде економічний тиск США на РФ

13:55

Рахунок за комуналку помітно "схудне": хитрий фокус заощадить купу грошейВідео

13:54

Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

Реклама
13:53

Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄСВідео

13:51

Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

13:30

Взяли у Гаррі найкраще: Меган Маркл опублікувала рідкісні фото дітей

13:25

Жінка обрала дивне ім'я доньки: друзі впевнені, що воно зіпсує життя дитині

13:20

Шикарні котлети без м'яса за лічені хвилини - вся сім'я буде ситаВідео

12:59

Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

12:51

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині - там замайорів укряїнський стяг

12:29

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

12:24

Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

12:23

Буде готовий до приходу гостей: рецепт дуже смачного сирного пирога за 15 хвилин

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти