"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

Дімопулос розповіла, що сталося на очах у її сина Даніеля.

Дімопулос розповіла про ситуацію із сином / Колаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Про що розповіла Дімопулос

Що трапилося з її сином у Києві

Танцівниця Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї та проводить літо на найтусовочніших курортах Європи, показала допис від свого сина Данила, який живе під обстрілами в Києві.

Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, вона показала, що написав її син, у якого на очах просто в повітрі вбило голуба.

"Щоб ти розуміла, через дві хвилини, як ми закінчили розмову, був вибух над нами. Убило голуба відразу на моїх очах", - написав син танцівниці.

Сама Дімопулос вирішила пояснити для своїх фоловерів, що ж означають ці повідомлення від сина.

Що трапилося із сином Дімопулос / Фото Instagram/santadimopulos

"Я знаю, я сильна. Я багато чого пережила. Але є моменти, коли сили недостатньо. Коли руки важчають, і все, чого хочеться, - це сісти і поплакати. Минулого тижня під час ракетного удару всі вікна в будинку моєї матері розлетілися вщент. Двері відчинилися. Вона впала від вибуху. Слава богу, вона вижила. А сьогодні, всього за дві хвилини після розмови з сином, над ним - вибух. Голуб упав замертво з неба. Я не можу це зупинити. Я не можу це змінити. Будь ласка, пам'ятайте, що за кожною ідеальною картиною може стояти безмовна битва", - скаржиться блогерка.

Тим часом, вона жодним словом не згадала, хто потроїв цю ракетну атаку і, що саме Росія вбила голуба над головою її сина та вибила вікна у квартирі її матері.

Син Дімопулос вирішив жити зі своїм батьком / Фото Instagram/daniel_djedjula

Раніше Главред писав про те, що Дімопулос, яка веде свої сторінки в Instagram російською мовою і живе своє життя в ОАЕ, зробила суперечливу заяву. Блогерка і колись "співачка", відповідаючи на запитання передплатниці про те, як їй бути, якщо руйнуються всі сфери життя, зокрема особисте, робота, а "вдома війна", як справжня "лайф коуч" і українка, Дімопулос дала "слушну" пораду, що ґрунтується на її особистому досвіді. "Я почуваюся набагато впевненіше і щасливіше", - написала тоді розлучений лайф-коуч Дімопулос.

Раніше також Дімопулос анонсувала тури, де вона стала "натхненником". Після того, як вона вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть вестиме деякі практики.

Про персону: Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

