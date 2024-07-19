Мобілізація чоловіків до 25 років: в Міноборони зробили важливу заяву

Зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов'язані, каже Наталія Калмикова.

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Чи мобілізуватимуть чоловіків до 25 років / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"В нас зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов'язані. За винятком тих випадків, коли людина пройшла військову кафедру або пройшла строкову службу раніше", - пояснила вона.

За її словами, міністерство не бачить потреби ухвалювати законопроект з реєстраційним номером 1137 та альтернативний до нього, які стосуються мобілізації осіб до 25 років. Ці законопроекти пропонують змінити нині діючі норми законодавства щодо мобілізації молоді.

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"Ми не вбачаємо необхідним зараз змінювати це правило", - наголосила Калмикова.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців з 27 до 25 років.

Раніше також повідомлялось, що мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

В той же час, командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак заявив, що 25 років - це свідомий вік для того, щоб брати участь у захисті країни.

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