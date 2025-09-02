Рус
З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

Анна Косик
2 вересня 2025, 10:06оновлено 2 вересня, 10:39
2647
Мер столиці повідомив про небезпеку ударних безпілотників.
дрон, мобильная группа
Що відомо про атаку дронів на столицю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, МВС України

Головне:

  • У Києві пролунали вибухи
  • Ворог атакує місто ударними дронами
  • Безпілотники РФ рухаються в напрямку не лише столиці, але й Київської області

Вранці 2 вересня, близько 09:30, у Києві місцеві жителі чули звуки вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомив про те, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Кличко закликав жителів столиці перебувати в укриттях, а згодом додав, що дрони вже пролітають над центром столиці.

відео дня

Повітряні Сили попередили про небезпеку

У Повітряних Силах ЗС України оприлюднили інформацію щодо руху ударних дронів РФ. Країна-агресорка Росія запустила їх курсом як і на Київ, так і міста поблизу - Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу, Васильків та Борову.

В ОП підтвердили атаку на Київ

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що росіяни атакують Україну Шахедами та підтвердив інформацію мера міста про роботу ППО.

"Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", - додав він.

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Кияни страждають через атаку безпілотників

Мешканці Києва повідомляють, що через ворожі дрони в небі у місті утворилися затори, а в місцевих пабліках публікують фото дітей, які у свій перший повноцінний шкільний день опинилися не за партами у класах, а на розкладних стільчиках у метро.

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами
Діти у метро Києва під час атаки / фото: соцмережі

Експерт пояснив тактику повітряних атак РФ

Напередодні військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронових атак для того, щоб страждало в першу чергу цивільне населення та енергетична інфраструктура України.

Росія хоче з приходом осені зруйнувати енергетику країни, шоб українці залишилися у холодну пору без опалення та світла в квартирах.

Атаки Росії на Київ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилася зокрема і столиця.

Згодом з'ясувалося, що Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у Києві. Це була підла одна з найбільших атак на столицю за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наслідки атаки було зафіксовано на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

новини Києва новини України атака дронів
