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Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

Яна Ставська
21 червня 2024, 18:04
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РФ уже давно проводить ІПСО, намагаючись насамперед підірвати довіру цивільних до військових. Але вона не була б успішною, якби робота ТЦК задовольняла громадян.
Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
Росія зосередилася на роботі українських ТЦК / Колаж Главреда. Фото: 14 ОМБР імені князя Романа Великого, поліція Києва, соцмережі

Спецслужби Росії посилили вкиди про ТЦК і військових в українське інформаційне поле протягом останніх місяців, зокрема маніпулюючи відео із затриманнями та реальними бійками. Поодинокі випадки Росія і проросійські українські ЗМІ в підсумку виставили як тенденцію. У результаті це вилилося в погроми і побиття військових.

У нас були і, на жаль, є проблеми з роботою військкоматів, призовом громадян і невиразною артикуляцією щодо обґрунтування необхідності мобілізації з боку держави. До цього додалися ще й напружені відносини між військовими та цивільними, які в усіх соцмережах доводять, хто правий, а хто винен. Росія знайшла больові точки нашого суспільства - і ними скористалася.

"Утилізатори" з ТЦК - ключова ІПСО Росії

Одна з ГРУшних мереж "Цифровая армия России", що поширює "меми" про Зеленського, українських активістів і бійців, колись пояснила, що в публікаціях відео про роботу ТЦК намагається нацькувати цивільних на військових - і навпаки.

відео дня

Потім, за кілька місяців, ця ж мережа підконтрольних ГРУ пропагандистів зазначила, що бажає представити всіх українських військкомів як колишніх військових, які повернулися з фронту.

"В "утилізаторів" є план: якщо вони його не виконають, то самостійно вирушать на передову", - лякає адміністраторка "ЦАР".

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
Пост "Цифрової армії Росії" з приводу ТЦК / Скриншот Главреда

Таким чином, отримавши важелі нового тиску на цивільних, щоб ті, за їхніми словами, у кожному військовому бачили загрозу.

У ГУР же зазначали, що ключове завдання країни-агресорки - зірвати мобілізацію.

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
Росія спрямувала ІПСО на зрив мобілізації / Фото: УНІАН

Від "силової" мобілізації до підпалів машин і побиття військових

Кадри нібито "силової" мобілізації, на яких чоловіки у військовій формі затримують цивільних чоловіків на вулиці, а ті, своєю чергою, чинять опір і знаходять підтримку серед перехожих, гуляють постійно.

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
Жінки "відбивали" чоловіка, у якого ТЦК перевіряли дані / Скриншот відео

Але саме мережа російських і проросійських видань в Україні (останні, до речі, в нас дуже навіть добре "поживають") представила поодинокі випадки як тенденцію.

Проблема усіх цих відео для українських ЗМІ, які бажають розібратися в особливо дивних випадках, - чітка ідентифікація учасників і встановлення хронології події. Наприклад, так сталося з масовою бійкою під будівлею військкомату в Одесі - автор ролика, який, до речі, поширив його спершу на проросійських ресурсах, ніби навмисне нарізав кадрів і випадково їх склеїв. Потім у ТЦК зробили заяву, що бійку спровокували спеціально. Завдання Росії - розсварити сторони і піддати сумніву позиції всіх учасників - було виконано.

У червні на військового, який повернувся з фронту з пораненням і, тому, отримав місце в місцевому ТЦК, скоїв ножовий напад чоловік, у якого той перевіряв документи.

Часто відео, що спливають у різних соцмережах, постановочні, про що ще наприкінці травня попереджав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Ми дізналися про підготовку чергової інформаційної диверсії. Готується серія відео, де працівники ТЦК поводитимуться максимально неадекватно в різних ситуаціях", - сказав він, додавши, що ролики знімали на окупованих територіях, щоб "відповідало українським реаліям".

Але Росія не тільки розраховує на провокаторів, які заразилися істерією, на ряджених акторів, а й на свою агентуру.

Наймають підпалювати машини, приміром, жінок і дітей. Нещодавно киянка та її 14-річний син засвітилися, коли намагалися підпалити машину військових у Шевченківському районі. Обов'язкова умова росіян - зняти все на камеру.

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
Мати з сином підпалювали автомобілі військових у Києві / Фото: поліція Києва

Ймовірно, потім ці відео з'явилися б на все тому ж пабліку "ЦАР", де цю жінку з дитиною видали або за анонімне "підпілля", або за якогось "озлобленого військовозобов'язаного".

Робота ТЦК не ідеальна

ІПСО ворога не вдалася б, якби в неї не було реального підґрунтя. Нагадаємо, "чистка" ТЦК була фактично оголошена президентом Володимиром Зеленським у червні 2023 року - саме тоді викрили "одеського воєнкома" Борисова, який незаконно збагатився за період війни на 188 млн гривень.

Потім до ТЦК, згідно з указом Зеленського, перевели деяких військовослужбовців, які отримали поранення на передовій. Але проблема, яку продовжує розгойдувати у своїх інтересах Росія, за рік не вирішилася.

Зокрема, не в захваті від роботи ТЦК і деякі військові. Останні на хвилі загального обурення військкомамами вирішили позначати свої автомобілі наклейками "не ТЦК".

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК
На першому фото - бус нібито військових в Одесі, на другому - спалений автомобіль ЗСУ в Києві / Колаж Главреда. Фото: поліція Києва, соцмережі

"Замість того, щоб допомагати державі вести інформаційну роботу, деякі працівники ТЦК докладають дедалі більше зусиль, щоб розділити населення: на тих, хто захищає, і мирне населення, яке вже боїться людей у військовій формі", - розповів командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Нацгвардії Петро Кузику коментарі Радіо Свобода.

Військовослужбовець, політичний оглядач Олександр Антонюк пояснив, що Росія працює виключно на емоційну складову.

"Оскільки на фронті ситуація важка, таку ІПСО там сприймаєш легко. А якщо ти в тилу і ніколи не був на передовій, то на таку ІПСО лапаєшся. Це такий психологічний тиск, демотивація. І російській пропаганді це десь вдається", - розповів експерт.

Антонюк додав, що не скидав би з рахунків диверсійної діяльності у самих ТЦК.

Експерти погоджуються, що побороти ІПСО можна лише за умови зміни самої системи.

"Тут влада має сказати, наскільки вона готова "вилучати" людей з економіки та мобілізувати. Ми чітко маємо усвідомлювати, що в нас можливості, наприклад, для людей, будуть меншими, ніж у Росії. Але війна йде і відповідно хтось має тримати оборону", - наголосив Антонюк.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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