Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

Євген Клопотенко особисте життя - шеф-кухар розповів про зміни

Євген Клопотенко раніше заперечував класичні романтичні стосунки та шлюб

Нещодавно зірка заінтригував новим етапом у своєму житті

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко є переконаним холостяком, який неодноразово заявляв про своє неприйняття інституту шлюбу в класичному сенсі. Однак тепер переконання 38-річного кулінара похитнулися.

На YouTube-каналі "Гуртом та вщент" Клопотенко зізнався, що в його житті з'явилася особлива людина. Особистість нової коханої він поки не розкрив, лише зазначив, що її ім'я закінчується на "на". "Це не Яна, не Марина, не Поліна. Скоро будуть новини стосовно того, що у мене відбувається. Я просто чекаю, не можу поки про це говорити", - додав інтриги Євген.

Ще більше шанувальників ексцентричного шеф-кухаря здивувала його наступна заява, в якій він натякнув, що його неприйняття шлюбу більш не таке категоричне. "Я не знаю. Можливо, колись це станеться. Мені здається, що шанси є", - розмірковує Євген Клопотенко.

Про персону: Євген Клопотенко Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

