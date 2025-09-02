Рус
У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2025, 18:42
Погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 вересня
  • Де температура повітря підвищиться до +33 градусів
  • Де будуть лити грозові дощі

Погода в Україні 3 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 3 вересня буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +33 градусів. Прохолодніше буде у Сумській, Чернігівській та Харківській областях - 25 градусів тепла. Дуже суха погода триватиме й надалі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: ventusky

Погода 3 вересня

В Україні 3 вересня буде малохмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 3 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+33 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +11...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: meteoprog

Погода 3 вересня у Києві

У Києві 3 вересня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

