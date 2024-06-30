Мобілізація в Україні: Зеленський відповів на запитання, скільки людей потрібно на фронті

Запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, наголосив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації, яка триває в Україні.

На сьогодні мобілізаційні заходи відбуваються згідно з планом, а запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних сил України, наголосив він в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

"Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - потрібно щоб це завжди формулювало військове керівництво... Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав глава держави.

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При цьому він пояснив, що політичне керівництво країни працює над забезпеченням армії зброєю, амуніцією і технологіями.

Водночас президент не схвалив ідею впровадити лотерею для мобілізації, яку раніше використовували у США для визначення людей, яких відправляли на фронт. За словами президента, в Україні такий спосіб мобілізації не був би справедливим, перш за все, щодо тих, хто вже воює.

"Але це була війна не на території США і не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - додав Зеленський.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головні новини

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не тільки до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

/ фото: Главред

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